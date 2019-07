Carabiniere ucciso | il Comandante Alfa | ' Saviano si deve vergognare'

Carabiniere ucciso : l’autopsia rivela che a colpirlo sono state 11 coltellate - la prima al cuore : L'autopsia sul corpo di Mario Cerciello Rega a rivelato che ad uccidere il Carabiniere sono state 11 coltellate, non 8. Il colpo al cuore che ha causato la morte del vicebrigadiere sarebbe stato proprio il primo, impedendo qualsiasi reazione di difesa. Infatti sugli arti non sarebbero presenti segni di colluttazione.Continua a leggere

Carabiniere ucciso - sospesa la prof. che l'ha insultato. Cosa rischia adesso : E' stata sospesa con effetto immediato la professoressa che ha insultato il Carabiniere morto. Eliana Frontini, insegnante di storia dell’arte e disegno dell’Istituto Pascal di Romentino di Novara, aveva scritto: "Uno di meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la manc

Carabiniere ucciso a Roma - media Usa scioccati dalla foto del ragazzo bendato : “Un atto illegale” : “Un atto illegale”. Washington Post e Los Angeles Times commentano così l’immagine di Gabriel Natale-Hjorth, bendato e col capo chino. Una foto comparsa su tutti i principali media americani, che danno ampio spazio all’arresto di due ragazzi della California, accusati dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cercello Rega. Anche Cnn parla di “un’immagine scioccante” e riferisce dell’avvio delle indagini ...

Carabiniere ucciso - l’Arma : “La foto del sospetto bendato un fatto grave”. Il Pg : “Interrogatori svolti regolarmente” : Individuati il pusher e l’intermediario. L’avvocato di Elder: «Voglio sapere se è stato bendato anche il mio assistito». Polemica politica: il ministro Salvini: «La vittima è il Carabiniere», Fiano (Pd): «Il ministro della paura, fomenta rabbia e odio»

Carabiniere ucciso - trovato il pusher : indagato per spaccio con l'intermediario. Le coltellate sono state 11 : Svolta nella indagini. È stato individuato dai carabinieri il pusher che ha venduto aspirina al posto della droga ai due californiani arrestati per l'omicidio dei vice brigadiere Mario...

Carabiniere ucciso - l'attore Luca Bizzarri su Twitter : 'Carcere non sia una topaia' : Negli ultimi giorni si sta parlando molto del brutale omicidio di un giovane Carabiniere, il 35enne Mario Cerciello Rega. La vicenda ha scatenato diverse polemiche, specialmente nel mondo della politica nazionale e del web. Sul caso sono intervenuti anche alcuni personaggi dello spettacolo, tra cui il famoso attore Luca Bizzarri. Stando a quanto riportato da Open, il comico ha sostenuto che i responsabili del tragico fatto di cronaca devono ...

Carabiniere ucciso - individuati il pusher e l’intermediario. L’Arma : “La foto del bendato un fatto grave” : Il militare che ha coperto gli occhi all’interrogato «sarà immediatamente spostato a un reparto non operativo». Polemica politica: il ministro Salvini: «La vittima è il Carabiniere», Fiano (Pd): «Il Ministro della paura, fomenta i sentimenti istintivi di rabbia e di odio»

Carabiniere ucciso : sarà trasferito il militare che ha bendato l'americano : sarà disposto il trasferimento a breve ad "altro incarico non operativo" per il Carabiniere che ha bendato Christian Gabriel Natale Hjorth, uno dei due ragazzi americani fermati per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Il militare ha giustificato la scelta di bendare il giovane californiano per evitare che vedesse altri atti dell'inchiesta. Hjorth, secondo quanto riferito dallo stesso Carabiniere al superiore nell'ambito ...

Carabiniere ucciso - la prof chiude profilo Facebook. La donna è anche una giornalista : Domani scatta la sospensione della docente di storia dell'arte dell’Istituto Pascal di Romentino di NovarIl presidente dell'Odg Carlo Verna: "Come tutti è tenuta al rispetto della deontologia e dovrà rispondere al consiglio di disciplina".

Carabiniere ucciso : trovato il pusher che ha venduto aspirina al posto della droga ai due americani : Il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso nella notte tra il 25 e il 26 luglio a Roma, sarebbe stato colpito da 11 coltellate, e non 7 come si era detto inizialmente, dal 19enne americano Elder Finnegan Lee, accusato di omicidio in concorso con il suo complice, Christian Gabriel Natale Hjort. E’ quanto sarebbe emerso dall’autopsia effettuata all’istituto di Medicina del Verano. A quanto si apprende, ...

Carabiniere ucciso a Roma - trovato il pusher : è indagato come il tramite Brugiatelli : E’ stato individuato dai carabinieri il pusher che ha venduto aspirina al posto della droga ai due californiani arrestati per l’omicidio dei vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Secondo quanto si è appreso, si tratterebbe di un italiano. Sono in corso accertamenti anche sulla posizione di Sergio B, l’uomo derubato che quella sera diede l’allarme al 112. Saranno indagati per reati di droga. A quanto ricostruito, l’uomo accompagnò ...

