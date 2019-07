Carabiniere ucciso | i vertici dell’Arma | “Fatto grave la foto del ragazzo bendato” La

Carabiniere ucciso - l'audio della telefonata al 112 : "Mi hanno rubato la borsa - chiedono il riscatto" : “Buonasera, guardi, mi hanno rubato la borsa, sto in piazza Gioacchino Belli, però questi ragazzi io li chiamo e mi chiedono il riscatto dei soldi e tutto quanto...e io purtroppo devo fare una denuncia, dentro ho i documenti, non dico i soldi, codice fiscale e la patente, tutto... se potete venire... almeno vi dò il numero eh.. se loro mi rispondono voi potete rintracciarli... perché mi sono anche scappati, li ho visti ...

Carabiniere ucciso - Comandante Alfa : “Non siamo carne da macello. Saviano vergognati!” : Gabriele Laganà Il Comandante Alfa, fondatore del Gis, ha scritto una lettera nella quale esprime il suo dolore per la morte del Carabiniere a Roma. E attacca Roberto Saviano per alcune sue prese di posizione Nonostante la sua grande e indiscussa professionalità, questa volta il Comandante Alfa, il fondatore dei gruppi speciali del Gis dei carabinieri, non riesce a trattenere la rabbia e il dolore per la morte del giovane militare ...

Carabiniere ucciso a Roma - Salvini e Meloni : “Americano bendato? Unica vittima è il militare” : Polemiche sulla foto che ritrae uno dei giovani americani sospettati dell’omicidio a Roma del vice brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega bendato e ammanettato in caserma. “A chi si lamenta della bendatura ricordo che la vittima è il Carabiniere ucciso”, commenta Matteo Salvini. Meloni: “Carnefice un balordo drogato americano”.Continua a leggere

Carabiniere ucciso - il governo avvisa gli Usa : «Non ci saranno sconti» : «Pensavo fosse uno spacciatore». Cerca, in qualche modo di giustificarsi Elder Finnegan Lee, responsabile assieme Christian Gabriel Natale Hjorth dell'assassinio del vicebrigadiere...

Carabiniere ucciso - diffusa la foto Natale Hjorth bendato e legato : l'Arma apre inchiesta : È stata diffusa qualche ora fa, e pubblicata da diversi quotidiani nonostante l'articolo 8 del codice deontologico dei giornalisti sia molto chiaro, la foto del 18enne Gabriel Christian Natale Hjorth, accusato dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, mentre è seduto su una sedia in caserma, con le mani legate dietro la schiena e una benda sugli occhi. La foto è stata scattata all'interno della caserma, diffusa in almeno una chat ...

La lettera del comandante Alfa in ricordo del Carabiniere ucciso : "Basta - non siamo carne da macello" : Il comandante Alfa, nome in codice per nascondere la sua vera identità, fondatore dei gruppi speciali del Gis, ha scritto una lettera sulla morte del giovane militare ucciso con otto coltellate a Roma. Una lettera pubblicata dall’agenzia di stampa Adnkronos.“Non riesco a dormire, quel sangue mi raffredda il cuore di sofferenza e rabbia. Non trattengo l’adrenalina , quasi non mi riconosco. 40 anni nel Gis 45 al servizio ...

Maria Giovanna Maglie inchioda l'insegnante che ha insultato il Carabiniere ucciso : il precedente-choc : Sabato, una professoressa di Novara ha indignato l'Italia. Riferendosi all'assassinio di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a Roma, ha scritto: "Uno di meno, chiaramente con sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza". Una porcheria totale per la quale la signora ha anche prova

Carabiniere ucciso a Roma - Luigi Di Maio : “Fondi a famiglia da taglio stipendi parlamentari” : Il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio commenta la morte del vice-brigadiere Mario Cerciello Rega a Roma: "Chiederò di destinare parte del ricavato dal taglio dei nostri stipendi da parlamentari al fondo di assistenza predisposto dall’Arma, per sostenere i familiari non solo di Mario ma anche degli altri caduti, in passato, per difendere il Paese".

Carabiniere ucciso - polemica su foto arrestato bendato in caserma : Carabiniere ucciso, polemica su foto arrestato bendato in caserma L’immagine, circolata prima in chat e poi online, ritrae uno dei presunti responsabili dell’uccisione di Mario Cerciello Rega ammanettato con una benda sugli occhi. "Prendiamo le distanze dall’episodio", dice l’Arma Parole chiave: ...

Carabiniere ucciso - Salvini : "Negli USA c'è la pena di morte" : Dopo aver vaneggiato parlando di "lavori forzati in carcere" per i "bastardi assassini" del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello, Salvini è tornato a commentare questa vicenda di cronaca. Adesso, però, sul banco degli imputati non ci sono più i sospettati magrebini, bensì due indagati. Sono anche loro extracomunitari, ma sono in possesso di un passaporto molto più pesante: quello americano.Questo il nuovo commento di Salvini: "Sperando che ...

Roma - Carabiniere Mario Cerciello Rega ucciso : il pusher suo informatore - intervento non concordato : Il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega è stato ucciso a Roma da uno studente americano con otto coltellate. Il pusher Sergio era un suo informatore, il carabiniere è andato a recuperare il borsello dello spacciatore senza informare la sua stazione.Continua a leggere

Carabiniere ucciso - oggi camera ardente. Convalidato fermo 2 americani : Carabiniere ucciso, oggi camera ardente. Convalidato fermo 2 americani L'omaggio al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega nella cappella di piazza Monte di Pietà di Roma. Restano in carcere i 19enni californiani che hanno confessato l'omicidio. Intanto si cerca di risalire al pusher che aveva venduto loro aspirina spacciandola per ...

Carabiniere ucciso - il sospettato bendato in caserma : l’Arma avvia un’inchiesta sulla foto del 19enne che circola nelle chat dei militari : Christian Gabriel Natale Hjort ammanettato e con gli occhi coperti da una benda, privato della possibilità di sapere dove sia e cosa accada intorno a lui mentre è nella caserma di via Selci, mentre per giunta è ancora sospettato per la morte del Carabiniere Mario Cerciello Rega e nei suoi confronti in quel momento non è ancora stato preso alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria. Qualcuno nella stanza scatta una foto, la invia nelle ...