Carabiniere ucciso | Finn e Gabe secondo gli amici | Violenti | drogati e

Carabiniere ucciso a Roma - il derubato al 112 : "Mi chiedono i soldi per il borsello - venite" : "Devo fare una denuncia", dice Sergio Brugiatelli chiedendo ai militari dell'Arma di intervenire in quella tragica notte in cui poi morì il vice brigadiere

Carabiniere ucciso - la prof chiude il profilo Facebook - è anche una giornalista pubblicista : Il presidente dell'Odg Carlo Verna: "Come tutti è tenuta al rispetto della deontologia e dovrà rispondere al consiglio di disciplina"

Carabiniere ucciso - le lacrime della moglie alla camera ardente di Mario Cerciello Rega : L’emozione di Rosa Maria Esilio, moglie di Mario Cerciello Rega, all’arrivo del feretro alla camera ardente del vice brigadiere dei Carabinieri a Roma, in piazza del Monte di Pietà. Domani a Somma Vesuviana nel napoletano i funerali del militare dell’Arma ucciso con 11 coltellate inferte da Elder Finnegan Lee nel cuore di Roma. Il dato è emerso dall’ autopsia svolta ieri all’istituto di medicina legale della ...

"Speravo nel funerale del cretino che lo ha sbudellato". Carabiniere ucciso - rabbia di Feltri contro l'americano : Il Carabiniere assassinato a coltellate a Roma, se avesse fatto ricorso alla pistola, non sarebbe stato ucciso. In nessun Paese al mondo le forze dell' ordine intervengono a mani nude per dirimere un contenzioso, e all' occorrenza sparano contro chi vìola la legge, non si tirano indietro, poiché il

Carabiniere ucciso a Roma - la lunga fila silenziosa di gente alla camera ardente : Nella cappella in piazza Monte della Pietà la camera ardente del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, il Carabiniere ucciso nella notte tra giovedì e venerdì Agenzia Vista Carabiniere ucciso ?

Carabiniere ucciso - l'apertura della camera ardente a Roma : Nella cappella in piazza Monte della Pietà la camera ardente del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, il Carabiniere ucciso nella notte tra giovedì e venerdì. Agenzia Vista Carabiniere ucciso ?

Carabiniere ucciso - il sindaco di Somma Vesuviana : "Non infangare il suo nome" : Nella cappella in piazza Monte della Pietà la camera ardente del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, il Carabiniere ucciso nella notte tra giovedì e venerdì. Il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno Agenzia Vista Carabiniere ucciso ?

Carabiniere ucciso - la sindaca Raggi alla camera ardente : Nella cappella in piazza Monte della Pietà la camera ardente del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, il Carabiniere ucciso nella notte tra giovedì e venerdì. La sindaca di Roma Virginia Raggi Agenzia Vista Carabiniere ucciso ?

Carabiniere ucciso - la foto dell'americano bendato apre sito Cnn : «Immagine scioccante» : La foto di uno dei due americani fermati per l'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega a Roma, Gabriel Natale-Hjorth, con gli occhi bendati, apre il sito della Cnn, che parla di...

Carabiniere ucciso a Roma - trovato il pusher che ha venduto aspirina al posto di cocaina : è un 40enne italiano : Già nella serata di ieri era chiaro, come emergeva dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, che a vendere il “pacco” – cioè l’aspirina al posto della cocaina – a Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth, i due americani arrestati per l’omicidio di Mario Cerciello Rega, non era stato Sergio Brugiatelli, ma un pusher per il quale faceva da tramite. E oggi l’uomo, un 40enne italiano, è ...

Carabiniere ucciso - il Comandante Alfa : 'Saviano si deve vergognare' : Il brutale di un Carabiniere a Roma, il 31enne Mario Cerciello Rega, ha scatenato la nascita di alcune polemiche nel mondo della politica e dell'opinione pubblica. Inoltre, la vicenda è stata affrontata anche da alcune personalità della cultura e dello spettacolo come Roberto Saviano. Nelle ultime ore lo stesso Saviano è stato duramente criticato dal Comandante Alfa, il fondatore dei gruppi speciali dei carabinieri. Le critiche del Comandante ...

Carabiniere ucciso : l’autopsia rivela che a colpirlo sono state 11 coltellate - la prima al cuore : L'autopsia sul corpo di Mario Cerciello Rega a rivelato che ad uccidere il Carabiniere sono state 11 coltellate, non 8. Il colpo al cuore che ha causato la morte del vicebrigadiere sarebbe stato proprio il primo, impedendo qualsiasi reazione di difesa. Infatti sugli arti non sarebbero presenti segni di colluttazione.Continua a leggere

Carabiniere ucciso - sospesa la prof. che l'ha insultato. Cosa rischia adesso : E' stata sospesa con effetto immediato la professoressa che ha insultato il Carabiniere morto. Eliana Frontini, insegnante di storia dell’arte e disegno dell’Istituto Pascal di Romentino di Novara, aveva scritto: "Uno di meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la manc

Carabiniere ucciso a Roma - media Usa scioccati dalla foto del ragazzo bendato : “Un atto illegale” : “Un atto illegale”. Washington Post e Los Angeles Times commentano così l’immagine di Gabriel Natale-Hjorth, bendato e col capo chino. Una foto comparsa su tutti i principali media americani, che danno ampio spazio all’arresto di due ragazzi della California, accusati dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cercello Rega. Anche Cnn parla di “un’immagine scioccante” e riferisce dell’avvio delle indagini ...