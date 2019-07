Carabiniere ucciso | dalle indagini emerge una verità inquietante

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 28 luglio 2019) Il fermo è stato convalidato ieri, i due americani restano in carcere. A deciderlo il gip di Roma Chiara Gallo. Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjort sono accusati dell’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, morto a soli 35 anni, colpito da 8 coltellate nella notte tra il 25 e il 26 luglio scorso in pieno centro, nel quartiere Prati, a Roma. Il giudice ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due, accusati di concorso in omicidio e tentata estorsione. Francesco Codini, difensore di Elder Finnegan Lee, ha riferito che il suo assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere: «è psicologicamente provato, è un ragazzo di 19 anni. Per rispetto del militare deceduto non vogliamo dire nulla di più», ha spiegato. Natale Hjorth ha chiesto invece di verbalizzare quanto riferito il giorno prima ai pm durante ...

rubio_chef : 'Due americani hanno ammazzato un buonista”. Dove sono i razzisti? Dove sono gli schifosi con il meme del carabinie… - _arianna : Il carabiniere ucciso e la disgustosa caccia alla nazionalità degli aggressori. 12 ore e oltre di puro e inqualific… - matteosalvinimi : Un commento vergognoso, vomitevole, ancora più grave perché viene da una insegnante. Che in un primo momento ha neg… -