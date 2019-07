Carabiniere ucciso a Roma | trovato il pusher che ha venduto aspirina al posto di cocaina

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2019) Già nella serata di ieri era chiaro, come emergeva dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, che a vendere il “pacco” – cioè l’aldella– a Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth, i due americani arrestati per l’omicidio di Mario Cerciello Rega, non era stato Sergio Brugiatelli, ma unper il quale faceva da tramite. E oggi l’uomo, un 40enne italiano, è stato individuato dai carabinieri. Sono in corso accertamenti anche sulla posizione del tramite, l’uomo derubato che quella sera diede l’allarme al 112. La posizione delresta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria: i carabinieri del nucleo Investigativo di via In Selci, che portano avanti le indagini, non lo hanno infatti denunciato perché lo stesso, già noto alle forze dell’ordine per stupefacenti, non aveva con sé la droga al momento ...

rubio_chef : 'Due americani hanno ammazzato un buonista”. Dove sono i razzisti? Dove sono gli schifosi con il meme del carabinie… - matteosalvinimi : Un commento vergognoso, vomitevole, ancora più grave perché viene da una insegnante. Che in un primo momento ha neg… - _arianna : Il carabiniere ucciso e la disgustosa caccia alla nazionalità degli aggressori. 12 ore e oltre di puro e inqualific… -