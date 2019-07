Carabiniere ucciso a Roma | Luigi Di Maio | “Fondi a famiglia da taglio stipendi

Maria Giovanna Maglie inchioda l'insegnante che ha insultato il Carabiniere ucciso : il precedente-choc : Sabato, una professoressa di Novara ha indignato l'Italia. Riferendosi all'assassinio di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a Roma, ha scritto: "Uno di meno, chiaramente con sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza". Una porcheria totale per la quale la signora ha anche prova

Carabiniere ucciso - polemica su foto arrestato bendato in caserma : Carabiniere ucciso, polemica su foto arrestato bendato in caserma L’immagine, circolata prima in chat e poi online, ritrae uno dei presunti responsabili dell’uccisione di Mario Cerciello Rega ammanettato con una benda sugli occhi. "Prendiamo le distanze dall’episodio", dice l’Arma Parole chiave: ...

Carabiniere ucciso - diffusa la foto Natale Hjorth bendato e legato : l'Arma apre inchiesta interna : È stata diffusa qualche ora fa, e pubblicata da diversi quotidiani nonostante l'articolo 8 del codice deontologico dei giornalisti sia molto chiaro, la foto del 18enne Gabriel Christian Natale Hjorth, accusato dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, mentre è seduto su una sedia in caserma, con le mani legate dietro la schiena e una benda sugli occhi. La foto è stata scattata all'interno della caserma, diffusa in almeno una chat ...

Carabiniere ucciso - Salvini : "Negli USA c'è la pena di morte" : Dopo aver vaneggiato parlando di "lavori forzati in carcere" per i "bastardi assassini" del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello, Salvini è tornato a commentare questa vicenda di cronaca. Adesso, però, sul banco degli imputati non ci sono più i sospettati magrebini, bensì due indagati. Sono anche loro extracomunitari, ma sono in possesso di un passaporto molto più pesante: quello americano.Questo il nuovo commento di Salvini: "Sperando che ...

Roma - Carabiniere Mario Cerciello Rega ucciso : il pusher suo informatore - intervento non concordato : Il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega è stato ucciso a Roma da uno studente americano con otto coltellate. Il pusher Sergio era un suo informatore, il carabiniere è andato a recuperare il borsello dello spacciatore senza informare la sua stazione.Continua a leggere

Carabiniere ucciso - oggi camera ardente. Convalidato fermo 2 americani : Carabiniere ucciso, oggi camera ardente. Convalidato fermo 2 americani L'omaggio al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega nella cappella di piazza Monte di Pietà di Roma. Restano in carcere i 19enni californiani che hanno confessato l'omicidio. Intanto si cerca di risalire al pusher che aveva venduto loro aspirina spacciandola per ...

Carabiniere ucciso - il sospettato bendato in caserma : l’Arma avvia un’inchiesta sulla foto del 19enne che circola nelle chat dei militari : Christian Gabriel Natale Hjort ammanettato e con gli occhi coperti da una benda, privato della possibilità di sapere dove sia e cosa accada intorno a lui mentre è nella caserma di via Selci, mentre per giunta è ancora sospettato per la morte del Carabiniere Mario Cerciello Rega e nei suoi confronti in quel momento non è ancora stato preso alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria. Qualcuno nella stanza scatta una foto, la invia nelle ...

Carabiniere ucciso - i media americani contro la giustizia italiana : fioccano i paragoni con il caso di Amanda Knox : Quello del Carabiniere Mario Cerciello Rega non è il primo caso di cronaca che coinvolge cittadini statunitensi in Italia. Il più famoso, quello che più è rimasto impresso nella mente delle persone, è quello legato ad Amanda Knox e alll’omicidio di Meredith Kercher, omicidio di cui la stessa Knox fu accusata. E, in questi momenti, i media americani stanno facendo molti paragoni tra quanto accaduto nel 2007 a Perugia e quello che è ...

Carabiniere ucciso - la doppia identità di Sergio Brugiatelli : la doppia identità dell'uomo in bici : L'assassinio di Mario Cerciello Rega ha due colpevoli, gli americani, ma ancora molti misteri. Uno dei quali ruota attorno a Sergio Brugiatelli, l'uomo che ha indicato a Elder Lee e Natale Hjorth il pusher che poi ha venduto loro la finta cocaina: era Aspirina tritata. Sergio è l'uomo che si vede in

Carabiniere ucciso - dalle indagini emerge una verità inquietante : Il fermo è stato convalidato ieri, i due americani restano in carcere. A deciderlo il gip di Roma Chiara Gallo. Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjort sono accusati dell’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, morto a soli 35 anni, colpito da 8 coltellate nella notte tra il 25 e il 26 luglio scorso in pieno centro, nel quartiere Prati, a Roma. Il giudice ha emesso un’ordinanza di custodia ...

Carabiniere ucciso per soli 100€ : che significa? : itoli e testate giornalistiche focalizzano l'attenzione sul fatto che un Carabiniere sia stato ucciso per soli 100€. Ma che significa? … Continua a leggere →

Carabiniere ucciso a Roma - gli americani ripresi in piazza Mastai con il mediatore del pusher : Volevano comprare droga da un pusher a piazza Mastai ma hanno rubato il borsello di Sergio Brugiatelli, mediatore di due pusher, per riavere i soldi dopo essersi accorti che lo spacciatore gli aveva dato semplice aspirina: questa la dinamica del furto avvenuto ieri notte a Roma che ha portato poi all’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega confessato da uno dei due giovani statunitensi fermati e sotto interrogatorio. Nel video ripreso ...

Carabiniere ucciso - il caso Usa Il governo avvisa : niente sconti : «Pensavo fosse uno spacciatore». Cerca, in qualche modo di giustificarsi Elder Finnegan Lee, responsabile assieme Christian Gabriel Natale Hjorth dell'assassinio del vicebrigadiere...

Rita Dalla Chiesa contro Saviano dopo il post sul Carabiniere ucciso : “La scorta lo lasci solo” : Mentre circolavano ancora le voci su un coinvolgimento di due nordafricani, lo scrittore invitava a non strumentalizzare la...