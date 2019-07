Carabiniere ucciso a Roma | Brugiatelli nella seconda telefonata | “Li ho visti scappare”

Carabiniere ucciso - il racconto della studentessa : "Gabriel è uno spacciatore. È matto sotto effetto di droga" : Giovanna Stella La compagna di classe del 18enne americano fermato per la morte del Carabiniere rivela: "Ha molta rabbia". E su Lee: "È cattivo" La morte del vicebrigadiere Mario Rega Ceriello nella notte fra il 25 e il 26 luglio ha sconvolto l'Italia. E anche gli Usa. Al momento, i fermati per l'omicidio del militare sono Finnegan Lee Elder, il 19enne, e Gabriel Christian Natale Hjorth, il 18enne. Dopo le prime ammissioni e rimpalli ...

Carabiniere ucciso - bendano e ammanettano uno dei sospettati. Ecco la punizione per il militare responsabile : C’è una foto che ha fatto il giro del web: uno dei due sospettati dell’omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega è stato ripreso bendato e con le mani ammanettate dietro la schiena in un ufficio di una caserma. Subito, lo scatto ha creato l’ennesima ondata di polemiche, di schieramenti, di critiche e di applausi. Altrettanto immediatamente, però, l’Arma ha imposto un’inchiesta per scoprire chi fosse il militare autore di quel tipo di ...

Carabiniere ucciso - il racconto della studentessa : "Gabriel è uno spacciatore È matto sotto effetto di droga" : Giovanna Stella La compagna di classe del 18enne americano fermato per la morte del Carabiniere rivela: "Ha molta rabbia". E su Lee: "È cattivo" La morte del vicebrigadiere Mario Rega Ceriello nella notte fra il 25 e il 26 luglio ha sconvolto l'Italia. E anche gli Usa. Al momento, i fermati per l'omicidio del militare sono Finnegan Lee Elder, il 19enne, e Gabriel Christian Natale Hjorth, il 18enne. Dopo le prime ammissioni e rimpalli ...

Carabiniere ucciso a Roma - la telefonata di Brugiatelli al 112 : “Mi hanno rubato la borsa” : “Buonasera. Mi hanno rubato la borsa, sto a piazza Gioacchino Belli, però questi ragazzi li chiamo e mi chiedono il riscatto dei soldi e io, purtroppo, devo fare una denuncia, dentro avevo documenti, codice fiscale, patente, tutto”. Così Sergio Brugiatelli, che chiamò le forze dell’ordine denunciando il tentativo di estorsione dei due statunitensi, poi fermati per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, si ...

Carabiniere ucciso - uno dei due americani è stato bendato durante l'interrogatorio : Pochi giorni fa un Carabiniere, il 35enne Mario Cerciello Rega, è stato brutalmente ucciso a coltellate da due ragazzi di origine statunitense. Il tragico fatto di cronaca ha destato clamore e dato adito ad alcune polemiche, specialmente nel mondo della politica. Nelle ultime ore si è avuta notizia che uno dei due responsabili dell'omicidio di Rega, il 18enne Gabriel Christian Natale Hjorth, è stato bendato durante un interrogatorio. La condanna ...

Carabiniere ucciso a Roma - foto ragazzo bendato postata da Mentana : 'Vergogna e boomerang' : Dalla tarda serata di sabato sta facendo il giro del web una foto in cui uno dei due ragazzi, coinvolti nell'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega, si trova all'interno di una caserma dei Carabinieri con gli occhi bendati, ammanettato con le mani dietro la schiena e con il capo chino. Un'immagine forte, postata in esclusiva da La Stampa, che sta destando diverse reazioni, tra queste è arrivata quella di Enrico Mentana. Il giornalista con ...

Carabiniere ucciso a Roma - la telefonata al 112 di Sergio Brugatelli : "Audio decisivo" - cosa svela : Ecco la registrazione della telefonata fatta al 112 nella notte in cui è stato ucciso Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere assassinato dai due americani a Roma. A parlare al telefono è Sergio Brugiatelli, il misterioso uomo in bicicletta che prima aveva indirizzato gli statunitensi verso il pushe

Carabiniere ucciso - l’audio della telefonata al 112 : "Venite..." : Carabiniere ucciso, l’audio della telefonata al 112: "Venite..." A chiamare i militari è una donna che poi passa il telefono all’uomo derubato: “Vi do il numero così se mi rispondono potete rintracciarli”. Dalla sala operativa, dopo alcune domande, chiudono: "Stiamo arrivando" Parole chiave: ...

Carabiniere ucciso - l'audio della telefonata al 112 : "Mi hanno rubato la borsa - chiedono il riscatto" : “Buonasera, guardi, mi hanno rubato la borsa, sto in piazza Gioacchino Belli, però questi ragazzi io li chiamo e mi chiedono il riscatto dei soldi e tutto quanto...e io purtroppo devo fare una denuncia, dentro ho i documenti, non dico i soldi, codice fiscale e la patente, tutto... se potete venire... almeno vi dò il numero eh.. se loro mi rispondono voi potete rintracciarli... perché mi sono anche scappati, li ho visti ...

Carabiniere ucciso - i vertici dell’Arma : “Fatto grave la foto del ragazzo bendato”. La Procura aprirà un’inchiesta : Il militare che ha messo ha coperto gli occhi all’interrogato «sarà immediatamente spostato a un reparto non operativo». Polemica politica: il ministro Salvini: «La vittima è il Carabiniere», Fiano (Pd): «Il Ministro della paura, fomenta i sentimenti istintivi di rabbia e di odio»

Carabiniere ucciso - Comandante Alfa : “Non siamo carne da macello. Saviano vergognati!” : Gabriele Laganà Il Comandante Alfa, fondatore del Gis, ha scritto una lettera nella quale esprime il suo dolore per la morte del Carabiniere a Roma. E attacca Roberto Saviano per alcune sue prese di posizione Nonostante la sua grande e indiscussa professionalità, questa volta il Comandante Alfa, il fondatore dei gruppi speciali del Gis dei carabinieri, non riesce a trattenere la rabbia e il dolore per la morte del giovane militare ...

Carabiniere ucciso a Roma - Salvini e Meloni : “Americano bendato? Unica vittima è il militare” : Polemiche sulla foto che ritrae uno dei giovani americani sospettati dell’omicidio a Roma del vice brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega bendato e ammanettato in caserma. “A chi si lamenta della bendatura ricordo che la vittima è il Carabiniere ucciso”, commenta Matteo Salvini. Meloni: “Carnefice un balordo drogato americano”.Continua a leggere

Carabiniere ucciso - il governo avvisa gli Usa : «Non ci saranno sconti» : «Pensavo fosse uno spacciatore». Cerca, in qualche modo di giustificarsi Elder Finnegan Lee, responsabile assieme Christian Gabriel Natale Hjorth dell'assassinio del vicebrigadiere...

Carabiniere ucciso - diffusa la foto Natale Hjorth bendato e legato : l'Arma apre inchiesta : È stata diffusa qualche ora fa, e pubblicata da diversi quotidiani nonostante l'articolo 8 del codice deontologico dei giornalisti sia molto chiaro, la foto del 18enne Gabriel Christian Natale Hjorth, accusato dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, mentre è seduto su una sedia in caserma, con le mani legate dietro la schiena e una benda sugli occhi. La foto è stata scattata all'interno della caserma, diffusa in almeno una chat ...