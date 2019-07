Carabiniere morto a Roma | com' è nata la falsa pista dei due nordafricani

Nicola Porro - grave accusa sul caso del Carabiniere ucciso : "Ecco perché è morto. In Italia..." : morto. ucciso. Fatto fuori in pieno centro a Roma da otto coltellate scagliate da due balordi e tossici americani. Questa la fine orribile che ha fatto Mario Cerciello Rega, carabiniere di 35 anni, sposo da poco più di un mese. Come è possibile? Una risposta, a una domanda tragica, arriva da Nicola

Rita Dalla Chiesa contro Roberto Saviano : "Toglietegli la scorta. È morto un Carabiniere e lui parla di migranti : “Toglietegli la scorta. Quelli che lo seguono sui suoi red carpet televisivi,e altro sono uomini esattamente come lo era il vice brigadiere ucciso a Roma. E questi uomini, dopo quello che ha detto, dovrebbero ribellarsi e farlo finalmente girare da solo”. Rita Dalla Chiesa torna ad attaccare Roberto Saviano, lo fa in una serie di tweet postati dal suo account ufficiale, in seguito al messaggio rilasciato dallo scrittore dopo la ...

Vittorio Feltri sul Carabiniere ucciso a Roma : "Fosse morto un ladro..." - la rabbia per il vergognoso silenzio : C'è chi, davanti all'assassinio del carabiniere di Roma, Mario Regia Cerciello, ammazzato a coltellate a 35 anni, punta il dito altrove. Roberto Saviano, per esempio, che chiede di diffidare dai "delinquenti politici" che farebbero propaganda sulla vicenda, quando in verità il primo a farla è lui, m

Carabiniere morto a Roma - ecco dov'è stato ucciso Mario Cerciello Rega : Il militare è stato aggredito da un uomo sospettato di furto: colpito otto volte, una al cuore. L'omicidio nella notte in...

Carabiniere ucciso a coltellate a Roma - morto il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega : Il militare è stato aggredito da due persone sospettate di furto: colpito sette volte, una al cuore. Era sposato da 43...

Carabiniere ucciso a coltellate a Roma - morto il vicebrigadiere Mario Rega Cerciello : Il militare era intervenuto dopo aver ricevuto segnalazione di una borsa rubata. È stato pugnalato sette volte. In fuga i...

Carabiniere ucciso a coltellate a Roma - morto il vicebrigadiere Mario Rega Cerciello : Il militare era intervenuto dopo aver ricevuto segnalazione di una borsa rubata. È stato pugnalato sette volte. In fuga i...

Investito al posto di blocco : morto Carabiniere. Il killer era al volante ubriaco ed era scappato : Paola Fucilieri L'uomo alla guida si costituisce: ha precedenti per lesioni e omissione di soccorso Milano - Avrebbe compiuto oggi 42 anni, ma anziché festeggiarlo l'Arma dei carabinieri è costretta a piangerlo. L'appuntato del Nucleo radiomobile di Zogno (Bergamo) Emanuele Anzini infatti è morto sul colpo poco prima delle 3 dell'altra notte in Val Brembana, a Terno d'Isola, dopo essere stato travolto da un'auto che non si è fermata ...