Caos Serie C | il Cerignola non si arrende | il club prepara un altro ricorso

Le notizie del giorno – Lite Montella-Chiesa - Caos Serie C - intanto ecco i calendari : FIORENTINA, Lite Montella-Chiesa – In casa Fiorentina tiene banco la questione Chiesa. L’esterno viola ha disputato i secondi 45'. C’è attesa per capire il futuro del figlio d’arte. Le sue parole degli scorsi giorni non hanno rivelato nulla. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, ci sarebbe stata una Lite tra Montella e Chiesa in allenamento. Il tecnico avrebbe richiamato più volte il calciatore. Joe Barone, presente ...

Calendari Serie C - è Caos : arriva una prima decisione su Cerignola e Bisceglie : E’ caos nel campionato di Serie C in attesa del sorteggio dei Calendari per la prossima stagione, ancora è incerto il numero delle squadre partecipanti alla prossima stagione dopo i ricorsi accettati da Cerignola e Bisceglie. Ad alzare la voce è proprio il Cerignola: “assurdo non invitarci ai Calendari – comunica il Cerignola – mentre viene invitato il Bisceglie. Si sta valutando una sentenza del CONI come una carta ...

Sicurezza : Carfagna - ‘governo preferisce Caos a proposte serie su immigrazione’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – ‘Avevamo proposto un modo serio e pragmatico di affrontare la gestione dei migranti: accompagnare al contrasto dei trafficanti criminali una disciplina rigorosa dell’attività delle Ong, a cui dovrebbe essere chiesto obbligatoriamente di provvedere alla identificazione a bordo dei migranti e l’invio delle domande di asilo ai paesi di provenienza delle navi, facendone dunque quello di prima ...

Caos Serie B e Serie C - arrivano i ricorsi : nuovi clamorosi ribaltoni? : Situazione sempre più delicata per Serie B e Serie C, nelle ultime ore il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto tre ricorsi riguardanti ammissione/iscrizione ai campionati nazionali professionistici, si tratta di Palermo, Cerignola e Bisceglie che ricorrono per la mancata iscrizione ai campionati di Serie B e Serie C. 1) ricorso presentato dalla U.S. Citta di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco CALCIO (FIGC) e nei ...

Caos Serie C - l’Avellino di nuovo a rischio baratro : società in vendita - tutti i calciatori si svincolano : Situazione sempre più delicata per quanto riguarda il campionato di Serie C, negli ultimi giorni sono arrivate diverse defezioni dovute alle mancate iscrizioni al prossimo torneo, adesso situazione incertissima per quanto riguarda una possibile big del campionato. Stiamo parlando dell’Avellino, reduce dalla promozione in Serie C dopo un campionato da protagonista in Serie D, adesso rischia grosso. A meno di un anno dalla nascita ...

Serie B e C - scadenze non rispettare - date ballerine e fideiussioni senza timbro : il Caos iscrizioni : Ogni estate la stessa storia. Società con l’acqua alla gola, conti che non tornano, la folle corsa alle domande: lontano dalle luci della Serie A, l’iscrizione ai campionati minori è un calvario. Il 2019 non fa eccezione: il Palermo è in bilico, ma ci sono pure tre club che hanno già rinunciato (Siracusa, Albissola e Lucchese) e altri due a forte rischio (Foggia e Arzachena). Il punto è sempre quello: la crisi economica, il rispetto delle ...

Serie B e C - ricomincia il Caos iscrizioni : il Palermo senza fideiussione per ora è fuori : È iniziata anche quest’anno l’estate delle mancate iscrizioni in Serie B e C, con vittime più o meno illustri dei parametri di bilancio che dicono addio ai campionati di appartenenza oppure restano in un limbo in attesa di condanna definitiva o “grazia” degli organi della Federazione. Non ha ottenuto il pass per l’iscrizione in B il Palermo: la Lega dice che nei tempi previsti (la mezzanotte di lunedì), dal club rosanero non è ...

Caos Palermo - iscrizione alla Serie B a rischio : Caos Palermo: l’iscrizione alla Serie B diventa un giallo e ora è a forte rischio. Tutto ruota intorno alla fideiussione che il club rosanero avrebbe dovuto presentare per iscriversi al campionato cadetto, ma che secondo la Lega di B non sarebbe arrivata in tempo. «La fideiussione è operante, come attestato da due pec. La piena […] L'articolo Caos Palermo, iscrizione alla Serie B a rischio è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Palermo Calcio non iscritto al campionato Serie B/ Caos fideiussione - cosa succede? : Palermo Calcio, Caos in vista della prossima stagione: la documentazione richiesta per l'iscrizione alla Serie B non sarebbe pervenuta

Caos in Serie A e Serie B - la Procura indaga su Cagliari-Frosinone : in arrivo i deferimenti? : La solita estate bollente quella che rischia di portare conseguenze al calcio italiano, l’ennesimo scandalo con rischio di ribaltoni anche in classifica. Nel mirino c’è l’operazione Oikos che ha portato all’arresto di diversi dirigenti in Spagna e che adesso si è allargata anche in Italia. Prima la bomba su Ciro Immobile ed il Frosinone, è stato tirato in ballo l’attaccante della Lazio su presunte scommesse, ...

Le notizie del giorno – Caos iscrizioni e ripescaggi in Serie B e C - addio in casa Juventus : Le notizie del giorno – Importanti novità in merito alla vicenda legata alla morte di Emiliano Sala, il calciatore 28enne morto in un incidente aereo mentre si stava recando da Nantes a Cardiff, la squadra con cui aveva appena firmato. Secondo quanto conferma la polizia britannica, infatti, un uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Come da lui stesso ammesso, le sue condizioni di salute ...

Le notizie del giorno – Caos Serie B e C - tutti i club a rischio iscrizione - la stoccata di Sacchi alla Juve - la prossima squadra di Totti : Caos Serie B E C – La situazione più delicata in Serie B è quella del Palermo, la nuova dirigenza ha rispettato tutte le scadenze ma deve fare i conti con la gestione precedente e con i tanti debiti che mettono a rischio il futuro del club, servono subito 14 milioni di euro, la dirigenza si è dichiarata tranquilla ma la preoccupazione tra i tifosi c’è. I nuovi paletti imposti della Figc potrebbero portare numerose defezioni nella ...

Caos Serie B e Serie C - è rebus iscrizione : tutti i club a rischio - può partire la corsa al ripescaggio [NOMI e DETTAGLI] : I campionati di Serie B e Serie C sono andati da poco in archivio ma già si pensa alla prossima stagione, una stagione che si preannuncia scoppiettante con tante piazze prestigiose pronte a dare battaglia per ottenere la promozione. Ma molto probabilmente l’estate sarà bollente tra questione iscrizione, format ed eventuali ripescaggi. Dopo il Caos della scorsa stagione l’obiettivo è quello di arrivare ad un numero definitivo di ...