Calciomercato Torino | nome per la porta | si pensa a Viviano

Calciomercato Torino - importanti dichiarazioni di Cairo : “Ho avute molte richieste - ma…” : “Ho avuto tantissime richieste per i miei giocatori, ho detto tanti no. L’obiettivo era tenere la squadra inalterata per poi fare qualcosa da qui alla fine del mercato. Ci stiamo lavorando, dobbiamo fare le cose al momento giusto. E comunque non era oggi il giorno in cui avremmo schierato l‘eventuale ciliegina“. Queste le parole a Sky Sport del presidente del Torino Urbano Cairo, che parla di mercato nel ...

Calciomercato - le notizie del giorno : nuova proposta per Suso - nome nuovo per il Torino - le altre trattative : NOVITA’ SU Suso – La Roma si sta muovendo in entrata ed in uscita, l’intenzione del club giallorosso è quella di riscattare l’ultima deludente stagione. L’obiettivo è quello di rinforzare pesantemente l’attacco considerando anche la probabile cessione di Edin Dzeko, per il sostituto si attende la risposta di Gonzalo Higuain con il Pipita che però si sta mettendo in mostra con la maglia della Juventus. Nel frattempo la Roma ...

Calciomercato Torino - si offre l’eroe dell’Iran : ipotesi Beiranvand : Calciomercato Torino – Il Torino è alla ricerca di vice-Sirigu e nelle ultime ore circolano veramente sorprendenti sul Calciomercato dei granata. La squadra di Walter Mazzarri è reduce da una stagione ottima, il forfait del Milan ha permesso ai granata di staccare il pass per l’Europa League, imminente l’esordio. Arrivano importanti aggiornamenti sul fronte portiere, idea affascinante nelle ultime ore: nel mirino è finito ...

Torino - Cairo soddisfatto : l’Europa League ed il Calciomercato : “Adesso è importante fare una cosa per volta. Pensiamo prima al doppio impegno europeo con il Debrecen, che è una buonissima squadra. Poi se le cose procederanno come io mi auguro faremo i giusti ragionamenti con il mister, discorsi che comunque stiamo già facendo. Una cosa per volta“. Sono le dichiarazioni di Urbano Cairo, presidente del Torino, intervenuto ai microfoni di Radio1 sull’argomento mercato. “Miglior momento ...

Calciomercato - le ultime trattative : Veretout è a Roma - doppio movimento del Torino - Cristo all’Udinese : ultime ore calde di Calciomercato, ecco tutte le trattative in Serie A e non solo. Colpo importante dell’Udinese, è fatta per l’arrivo dal Real Madrid dello spagnolo Cristo Ramón González Pérez, giovane e talentuoso attaccante, il calciatore ha firmato un contratto di 5 anni, è reduce da 32 gol nelle ultime due stagioni disputate nel Real Madrid Castilla. Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver prolungato il ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Il nuovo 11 del Parma con Inglese - De Ligt domani a Torino : IL nuovo 11 DEL Parma – Il Parma si è infatti rinforzato in fase di mercato, acquistando Sepe e Laurini per la difesa, Hernani per il centrocampo e Karamoh per l’attacco. Ma il vero colpaccio è in realtà un ritorno, quello di Roberto Inglese. Raggiunto infatti l’accordo con l’attaccante del Napoli sulla base di 2 milioni (prestito oneroso) e obbligo di riscatto fissato a 18. Karamoh e Inglese, dunque, i nuovi arrivi, che vanno ad ...

Calciomercato Juventus - arriva l’ok per De Ligt : domani l’arrivo a Torino - mercoledì le visite : Non c’erano ormai più dubbi sull’arrivo di De Ligt alla Juventus, ma mancavano gli ultimi dettagli (tra cui le famose ‘garanzie bancarie’ di cui parlava Overmars) per formalizzare l’accordo e procedere in maniera definitiva. Problemi risolti, il giovane difensore olandese si può definire un calciatore della Juventus. Come anticipato da Sky Sport, domani in tarda serata il calciatore sarà a Torino e mercoledì ...

Calciomercato Juventus – De Ligt in bianconero : domani le visite mediche a Torino - i dettagli della trattativa : E’ fatta: De Ligt domani a Torino per le visite mediche, l’olandese sarà un calciatore della Juventus Importanti novità per quanto riguarda la Juventus: il club nerazzurro ha trovato l’accordo con l’Ajax per De Ligt. Il calciatore olandese sarà un calciatore della Juve ed il suo arrivo è previsto a Torino già domani per le visite mediche e la successiva firma del contratto. L’accordo tra i due club prevede 75 ...

Calciomercato - le ultime trattative : Gravillon al Sassuolo - il Torino cerca il vice Sirigu : Continuano a susseguirsi ufficialità, indiscrezioni e rumors di Calciomercato. L’Atalanta ha operato una doppia cessione, comunicata attraverso due note sul proprio sito ufficiale: “Atalanta B.C. comunica di aver ceduto all’Hellas Verona il calciatore Boris Radunovic a titolo temporaneo. In bocca al lupo Boris!”. “Atalanta B.C. comunica di aver ceduto al Perugia il calciatore Marco Carraro a titolo temporaneo. ...

Calciomercato Torino - il West Ham piomba su Belotti : Cairo rifiuta 60M : Andrea Belotti è entrato nel mirino del West Ham per il dopo-Arnautovic: offerta da 60 milioni di euro, ma il Torino alza il muro.“powered by Goal”A dieci giorni dal debutto nei preliminari d’Europa League, il Torino vede minacciato dal Calciomercato un altro pezzo pregiato, forse il più pregiato di tutti: il capitano Andrea Belotti.Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, sull’attaccante bergamasco, capitano della formazione ...

Calciomercato - le ultime trattative : tutte le ufficialità - mossa a sorpresa del Torino - novità al Genoa : ultime trattative di Calciomercato, le sessione estiva entra nel vivo. Non solo in Serie A ma anche in Serie B e Serie C. Si muove la Salernitana, il club campano ha comunicato “di aver raggiunto l’accordo con il Crotone per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’93 Marco Firenze che ha firmato con il club granata un contratto triennale con opzione. La Societa’ comunica altresi’ di ...

Calciomercato Roma - per N’Koulou offerti 10 milioni più Perotti al Torino : La Roma, con Petrachi in testa, non molla l’obiettivo N’Koulou. Perotti è stato inserito nell’offerta, con un conguaglio di 10 milioni.“powered by Goal”La Roma sta lavorando sul Calciomercato per regalare a Fonseca un colpo in difesa, dopo aver già formalizzato ufficiosamente l’acquisto in porta di Pau Lopez, che dovrebbe arrivare domani nella Capitale.Dopo la cessione di Manolas, in difesa il primo obiettivo è ...

Calciomercato Torino - Izzo verso il rinnovo con clausola : da 50 milioni : Izzo piace ad Arsenal e Manchester United, il Torino sta pensando di inserire una clausola per evitare eventualmente di perderlo a basso prezzo.“powered by Goal”Ai preliminari di Europa League dopo l’addio del Milan alla competizione continentale, il Torino lavora per costruire una squadra che possa reggere al meglio nella competizione e puntare ad ottenere il miglior risultato possibile. Prima dei grandi acquisti, però, la parola ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Due nomi nuovi per il Milan - asse attivo Genoa-Torino - il punto sulla B : DUE nomi nuovi PER IL Milan – Nelle ultime ore pare scemato l’interesse per Dani Ceballos, ma si insiste per Mariano Diaz, attaccante (l’ultima stagione al Lione) in grado di giocare anche da trequartista. Il prezzo è abbordabile: si parla di 20-25 milioni. I rossoneri stanno provando ad imbastire la trattativa sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Sempre vivi i contatti per Lovren del Liverpool. Il centrale croato è ...