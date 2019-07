Calciomercato Serie B e Serie C | le ultime trattative | tanti ritorni | doppio colpo

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime trattative : cessioni per la Juve Stabia - doppio acquisto Ravenna : Tante operazioni in Serie B, Serie C e Serie D. Doppia uscita per il Parma. Il club ducale comunica la cessione a titolo temporaneo annuale dei giocatori Manuel Nocciolini e Vincenzo Mustacciolo al Ravenna. La S.S. Juve Stabia comunica di aver ceduto con la formula del prestito al Sorrento Ciro Solimeno. Oltre all’attaccante classe 2002, allo stesso club, sempre con la formula del prestito, è stato ceduto il difensore classe 2002 ...

Serie C - Calciomercato : Nocciolini al Ravenna - Provenzano ad Imola - Bari vicino a Ferrari : Il calciomercato di Serie C è in fermento, tutte le squadre stanno piazzando colpi importanti per rinforzarsi, sono giorni caldi, perché il 4 agosto inizierà sia la Coppa Italia Tim che quella di Serie C; l'obiettivo di tutte le società è completare le squadre prima possibile, le squadre infatti sono già in ritiro da diversi giorni. Se si fa un primo bilancio del calciomercato in Serie C, ci sono squadre tipo Monza e Bari, rispettivamente nei ...

Calciomercato Serie B e Serie C - l’Entella fa sul serio - primo innesto per il Chievo : Si muove anche in Serie B e Serie C il Calciomercato, ecco tutte le trattative riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’. L’Entella si è messo alla ricerca di un nuovo attaccante ma anche di un centrocampista, l’obiettivo è Morosini del Brescia che rappresenta un vecchio pallino ma il calciatore che può considerarsi il più vicino è Cesar Falletti reduce dall’esperienza al Palermo. Si proverà a convincerlo, ...

Calciomercato - le notizie del giorno – Grandi colpi in Serie A - scambio Sassuolo-Genoa - le trattative in B e C : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti. Grandi colpi IN Serie A – Ultime trattative molto importanti sul fronte Calciomercato, sono ore caldissime, in Serie A e non solo. Si complica il passaggio al Milan del difensore Demiral, il bianconero è stato protagonista di un precampionato ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le trattative : la Reggina fa sul serio - Schiattarella al Benevento : Non solo il Calciomercato in Serie A, si muovono anche le squadre in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Benevento ha trovato l’accordo con la Spal e con Schiattarella, importante rinforzo per il centrocampo, l’Empoli ha avuto il via libera dal Parma per Dezi e Stulac. Il Venezia si regala Franco Zuculini mentre Broh ha raggiunto l’accordo con il Cosenza. Colpo del Pordenone che ...

Calciomercato Serie A - i botti : in due su Nainggolan - il Milan su Rugani e la Fiorentina tenta il colpo Khedira : Ultime trattative molto importanti sul fronte Calciomercato, sono ore caldissime, in Serie A e non solo. Si complica il passaggio al Milan del difensore Demiral, il bianconero è stato protagonista di un precampionato ottimo con la Juventus ed a questo punto sembra difficile una cessione dell’ex Sassuolo, per questo motivo i rossoneri hanno deciso di bussare alla porta della Juve per Daniele Rugani. Per l’attacco si limano gli ...

Calciomercato Serie A e B - altre ufficializzazioni : doppio colpo per Lecce e Frosinone - si muove il Verona : altre ufficializzazioni tra Serie A e Serie B: attive Lecce, Hellas Verona e Frosinone. doppio colpo del direttore sportivo dei pugliesi Mauro Meluso. La società giallorosa ha infatti ufficializzato l’acquisizione di Antonino Gallo, difensore classe 2000, e Simone Lo Faso, attaccante classe 1998, entrambi provenienti dal Palermo. I due calciatori sono già nel ritiro estivo di Santa Cristina Valgardena agli ordini del tecnico ...

Calciomercato Serie B e Serie C - rivoluzione del Venezia : colpi importanti per Benevento - Monza e Bari : Calciomercato – Non solo il Calciomercato di Serie A. Anche in Serie B e Serie C le squadre si danno da fare. In particolare, il Venezia è scatenato. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, i lagunari hanno già chiuso 16 acquisti, necessari dopo il ripescaggio. Alla corte di Dionisi si aggiungono altri 3 innesti: Lakicevic dal Genoa, Fiordaliso dal Torino, Fiordilino svincolato dal Palermo. La squadra di Tacopina insiste ...

Calciomercato Serie A - ultime trattative : il Verona chiude Verre - genovesi scatenate - le mosse del Sassuolo : Ore caldissime, come sempre, per il Calciomercato. Tante squadre si muovono per cercare di definire le rose da consegnare agli allenatori prima dell’inizio del campionato. A fare il punto sulle ultime trattative è “La Gazzetta dello Sport”. Il Verona ha chiuso con la Sampdoria per il prestito di Valerio Verre. Gli scaligeri insistono anche per Camillo Ciano, lo scorso anno al Frosinone. Il Genoa di Preziosi è scatenato. I ...

Calciomercato Serie B - colpacci Juve Stabia e Cosenza : arrivano Di Gennaro e Sciaudone : Colpi importanti in Serie B per Juve Stabia e Cosenza. Le Vespe si aggiudicano a titolo temporaneo Davide Di Gennaro dalla Lazio, i Lupi acquistano invece Daniele Sciaudone. Ecco i due comunicati. “Juve Stabia rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore Davide Di Gennaro, classe ‘88, che arriva dalla S.S. Lazio con la formula del prestito. Il calciatore, impiegato ...

Calciomercato Serie B - le ultime trattative : si muovono Venezia e Pordenone : Calciomercato – Tanto mercato di Serie A, ma non solo. Si muovono due protagoniste della prossima Serie B. Il Venezia, ripescato dopo la retrocessione della scorsa stagione, guarda in Serie A e chiude per il difensore classe 1988 Michele Cremonesi. Il calciatore, che in carriera ha vestito le maglie di Cremonese, Spal, Crotone, Virtus Entella e Perugia, ha firmato un biennale con i lagunari. Il Venezia ha, inoltre, ufficializzato le ...