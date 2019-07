CALCIOMERCATO MILAN NEWS Cutrone a un passo dalla Premier League | ultime notizie

La rassegna stampa di domenica 28 luglio – Il CALCIOMERCATO domina : Leao-Milan - pronto? Arrivo [FOTO] : rassegna stampa – Tantissimo calciomercato sui giornali sportivi in edicola oggi. La Gazzetta dello Sport apre con “Lukaku-Juve si può” e il possibile scambio con Dybala. In taglio alto si parla dell’affare Rafael Leao-Milan e dell’accordo ad un passo tra i rossoneri ed il Flamengo per Leo Duarte. Il Corriere dello Sport apre con Pépé, che sembrava ad un passo dal Napoli e invece sbarca all’Arsenal. ...

CALCIOMERCATO 28 luglio domenica : Milan su Rugani. Juve - Demiral incedibile. Inter-Lukaku - ci siamo! : Calciomercato 28 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 28 luglio. Milan– Correa resta il primo obiettivo per l’attacco rossonero. In difesa si cerca un nuovo centrale da affiancare a Romagnoli. Piace Rugani, ma la Juventus valuta il giocatore circa 40 milioni di euro. In uscita Andrè Silva e Cutrone. TORINO– Dopo il successo […] L'articolo Calciomercato 28 luglio domenica: Milan su Rugani. Juve, Demiral ...

CALCIOMERCATO MILAN News / Giampaolo impaziente : 'Trattative lunghe' - ultime notizie - : Calciomercato Milan News, oggi 28 luglio 2019: le ultime notizie preso il difensore centrale brasiliano Leo Duarte, Giampaolo nervoso.

CALCIOMERCATO MILAN - retroscena di un addio amaro : tutta la verità sulla cessione di Cutrone : L’attaccante rossonero non avrebbe voluto lasciare la società in cui è cresciuto, ma non ha potuto far altrimenti quando gli è stato prospettato un ruolo da comprimario L’avventura di Patrick Cutrone con la maglia del Milan è ormai terminata, l’attaccante italiano è rientrato oggi in Italia dagli Stati Uniti per chiudere il proprio trasferimento al Wolverhampton. PRESSINPHOTO/LaPresse Un addio amaro per l’attaccante ...

CALCIOMERCATO Juventus : Kean verso la Premier - il Milan 'molla' Demiral : Il Calciomercato della Juventus è sempre più concentrato sulle uscite. Dopo i tanti colpi in entrata servono alcune cessioni e sarà soprattutto l’attacco a cambiare pelle. Le voci insistenti su Romelu Lukaku e Mauro Icardi significano che Sarri ha bisogno di un grande centravanti. Così non ci sarebbe più spazio per due tra Moise Kean, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. Cessioni possibile anche per Paulo Dybala che l’1 agosto tornerà a Torino per ...

CALCIOMERCATO MILAN News/ Rafael Leao e Duarte a un passo! - ultime notizie - : Calciomercato Milan News, oggi 27 luglio 2019: i rossoneri sono pronti a mettere a segno due colpi importanti, sono infatti vicini Rafael Leao e Leo Duarte.

CALCIOMERCATO MILAN - nome nuovo per la difesa : spunta Leo Duarte : Calciomercato Milan – nome a sorpresa per la difesa del Milan. Viste le difficoltà incontrate per arrivare a Demiral, i rossoneri tornano a guardare al mercato brasiliano, che spesso ha regalato soddisfazioni in passato. Secondo quanto riporta Sky Sport, si tratta di Leo Duarte. È un centrale classe ’96, brasiliano, gioca nel Flamengo. L’anno scorso ha collezionato 33 presenze in campionato e quattro in Copa Libertadores, con due ...

CALCIOMERCATO - le ultime : bomba dalla Francia sul Milan - è fatta per Rafael Leao! Colpo in prospettiva dell’Inter : ultime ore caldissime nelle ultime, importanti novità di Calciomercato. La bomba sul Milan arriva dalla Francia, secondo quanto riportato da Rmc Sport, i rossoneri avrebbero chiuso l’acquisto di Rafael Leao, attaccante classe 1999 del Lilla, operazione da 35 milioni di euro e portata avanti da Mendes, il Lilla prenderebbe dal Milan il giovane difensore 19enne Tiago Djalo. Il calciatore era nel mirino anche del Napoli, adesso i ...

CALCIOMERCATO MILAN - media francesi sicuri : il club rossonero ha messo le mani su Rafael Leao : Secondo quanto riferisce la stampa francese, la società di via Aldo Rossi avrebbe messo le mani su Rafael Leao, talento del Lille Non solo Angel Correa, il Milan infatti avrebbe in canna un altro colpo per il proprio reparto offensivo. Secondo la stampa francese, il club rossonero starebbe per mettere le mani su Rafael Leao, attaccante classe 1999 di proprietà del Lille. Si tratta di un colpo in prospettiva, considerando la giovane età del ...

CALCIOMERCATO : Oscar si offre alle milanesi - derby per il talento brasiliano : Il Calciomercato dell’Inter si muove in attacco e il brasiliano Oscar è l’ultimo nome uscito in ordine di tempo. L’ex giocatore del Chelsea, su cui sembra esserci anche il Milan, ha parlato oggi a 'PassioneInter' dichiarandosi pronto a lasciare la Cina per approdare in Italia e tornare così nel calcio europeo. Il brasiliano nel 3-5-2 di Antonio Conte potrebbe fare la seconda punta vicino al centravanti. Prima però dovrebbe partire Perisic, ...

CALCIOMERCATO MILAN - continua la caccia ai rinforzi : interesse per Leao e Fazio (RUMORS) : Nel reparto offensivo del Milan, l'unica certezza e garanzia per la prossima stagione è Piatek. Tutti gli altri, da Cutrone a Suso, fino ad Andre Silva, Borini e Castillejo, sono in bilico e il club è disposto a venderli nel caso arrivi un'offerta interessante, Nella mente di Maldini e Boban, c'è l'idea di rivoluzionare l'attacco e mettere Angel Correa nel ruolo di centrocampista offensivo dietro Piatek e il giovane talento portoghese Rafael ...

CALCIOMERCATO Inter - Miranda tentato dalla Cina : “Se resto a Milano? Non so…” : “resto all’Inter? Non lo so, sto andando a parlare“. Queste le parole del difensore nerazzurro Joao Miranda prima di entrare nella sede del club a Milano. Si parla di un Interessamento nei suoi confronti da parte dei cinesi dello Jiangsu, l’altra squadra sotto la proprietà di Suning. L’obiettivo è chiudere entro mercoledì, giorno in cui chiuderà il mercato nel paese asiatico.L'articolo Calciomercato Inter, ...

CALCIOMERCATO MILAN - il Siviglia vuole Suso. Lopetegui : “Perfetto per il nostro modo di giocare” : Un’altra pretendente per Suso, tra i calciatori non sicuri di rimanere al Milan. Secondo ‘Marca’, il Siviglia è molto interessato al calciatore, richiesto espressamente dal tecnico Lopetegui. L’ex allenatore di Spagna e Real Madrid, ha allenato il calciatore del Milan quando era in Nazionale, e non ha fatto mistero che gli piacerebbe averlo in Andalusia. “Suso è un giocatore che conosciamo bene dalle categorie ...

CALCIOMERCATO MILAN - sospiro di sollievo per Theo Hernandez : le ultime sull’infortunio del francese : Gli esami a cui si è sottoposto il giocatore del Milan hanno escluso lesioni o fratture, dunque il francese sarà pronto per l’inizio del campionato sospiro di sollievo per il Milan e Marco Giampaolo, l’infortunio alla caviglia subito da Theo Hernandez nel match contro il Bayern Monaco non è grave. AFP/LaPresse Gli esami a cui è stato sottoposto il giocatore a Boston hanno escluso lesioni o fratture all’articolazione, ...