Calciomercato Milan | Leo Duarte ad un passo | il centrale brasiliano del Flamengo ricorda

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2019) Iltorna a pescare in Brasile e più precisamente nel. Dopo l’arrivo di Paquetà a gennaio, i rossoneri hanno praticamente definito l’acquisto di Leo, difensoreclasse ’96. Ulteriori indizi arrivano in tal senso dal fatto che il difensore non si sia allenato con i rossoneri di Rio de Janeiro e molto probabilmente non scenderà in campo contro il Botafogo in campionato, in attesa di vestire un’altra maglia rossonera. Alandranno circa 11 milioni di euro. La trattativa è stata chiusa in fretta anche grazie alla mediazione di un ex rossonero come Serginho, che in Brasile cura gli affari del. Andiamo a conoscere meglio il futuroista., Conti può essere il nuovo acquisto: “Questo sarà il mio anno, voglio passare qui tanto tempo” Leonardoda Silva, questo il nome completo, è come detto un classe ...

FabrizioRomano : Novità importanti su Lukaku da @DiMarzio, gli acquisti che prepara il nuovo Milan, lo scenario per Dzeko: tutto su… - DiMarzio : #Calciomercato #Milan, lavori in corso dalla difesa all'attacco: focus su #Duarte e #Leao ?? - FabrizioRomano : Patrick Cutrone in dirittura d’arrivo al Wolverhampton, confermata notizia di una settimana fa: trattativa alla fas… -