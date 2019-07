Calciomercato | le trattative del giorno – Milan attivissimo | portiere per il Torino e

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime trattative : tanti ritorni - doppio colpo Cosenza - Paganese attiva : Calciomercato – Molte trattative in Serie B e Serie C anche nel weekend. Chiusa una Serie di ritorni importanti, altri potrebbero perfezionarsi nei prossimi giorni. Insomma, in cadetteria la seconda volta non si scorda mai. Lo Spezia ha chiuso per il ritorno del difensore Capradossi a titolo definitivo dalla Roma. Il club ligure ha sorpassato il Crotone. Il Pescara sogna un Sottil bis, l’ala è stata chiesta di nuovo in prestito alla ...

Calciomercato Fiorentina - il punto sulle trattative : difficili De Paul e Politano - nuove idee a centrocampo : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina programma la prossima stagione, dopo un campionato molto deludente, conclusosi con una salvezza risicata. La nuova proprietà ha portato entusiasmo, ma si trova a dover fare i conti con restrizioni del Fair Play Finanziario importanti. Ecco perché il mercato non è ancora decollato. La Viola ha bisogno prima di vendere e poi di acquistare non potendo avere un debito che superi i 30 milioni. A ...

Calciomercato Milan News / Giampaolo impaziente : 'Trattative lunghe' - ultime notizie - : Calciomercato Milan News, oggi 28 luglio 2019: le ultime notizie preso il difensore centrale brasiliano Leo Duarte, Giampaolo nervoso.

Calciomercato - le notizie del giorno – Grandi nomi per il Genoa - doppio colpo del Lecce - trattative in B e C : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti. Grandi nomi PER IL Genoa, doppio colpo Lecce – Il Calciomercato è sempre più nel vivo, sono ore caldissime per quanto riguarda le squadre del campionato di Serie A e non solo. Il Lecce è scatenato, pronti due colpi per l’allenatore Liverani: si ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime trattative : cessioni per la Juve Stabia - doppio acquisto Ravenna : Tante operazioni in Serie B, Serie C e Serie D. Doppia uscita per il Parma. Il club ducale comunica la cessione a titolo temporaneo annuale dei giocatori Manuel Nocciolini e Vincenzo Mustacciolo al Ravenna. La S.S. Juve Stabia comunica di aver ceduto con la formula del prestito al Sorrento Ciro Solimeno. Oltre all’attaccante classe 2002, allo stesso club, sempre con la formula del prestito, è stato ceduto il difensore classe 2002 ...

Calciomercato - le notizie del giorno – Grandi colpi in Serie A - scambio Sassuolo-Genoa - le trattative in B e C : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti. Grandi colpi IN Serie A – Ultime trattative molto importanti sul fronte Calciomercato, sono ore caldissime, in Serie A e non solo. Si complica il passaggio al Milan del difensore Demiral, il bianconero è stato protagonista di un precampionato ...

Calciomercato 2019 - acquisti e cessioni : tutte le trattative : Il Calciomercato entra nel vivo, tra voci di corridoio, sondaggi e colpi ufficiali, ecco tutte le trattative che coinvolgono...

Calciomercato Serie B e Serie C - le trattative : la Reggina fa sul serio - Schiattarella al Benevento : Non solo il Calciomercato in Serie A, si muovono anche le squadre in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Benevento ha trovato l’accordo con la Spal e con Schiattarella, importante rinforzo per il centrocampo, l’Empoli ha avuto il via libera dal Parma per Dezi e Stulac. Il Venezia si regala Franco Zuculini mentre Broh ha raggiunto l’accordo con il Cosenza. Colpo del Pordenone che ...

Calciomercato Serie A - ultime trattative : il Verona chiude Verre - idea Bruno Peres per il Genoa : Ore caldissime, come sempre, per il Calciomercato. Tante squadre si muovono per cercare di definire le rose da consegnare agli allenatori prima dell’inizio del campionato. A fare il punto sulle ultime trattative è “La Gazzetta dello Sport”. Il Verona ha chiuso con la Sampdoria per il prestito di Valerio Verre. Gli scaligeri insistono anche per Camillo Ciano, lo scorso anno al Frosinone. Il Genoa di Preziosi è scatenato. I ...

Calciomercato Serie A - ultime trattative : il Verona chiude Verre - genovesi scatenate - le mosse del Sassuolo : Ore caldissime, come sempre, per il Calciomercato. Tante squadre si muovono per cercare di definire le rose da consegnare agli allenatori prima dell’inizio del campionato. A fare il punto sulle ultime trattative è “La Gazzetta dello Sport”. Il Verona ha chiuso con la Sampdoria per il prestito di Valerio Verre. Gli scaligeri insistono anche per Camillo Ciano, lo scorso anno al Frosinone. Il Genoa di Preziosi è scatenato. I ...

Calciomercato - le ultime trattative : le due squadre di Genova sono scatenate - Juve e Milan lavorano in uscita : ultime ore caldissime di Calciomercato, importanti trattative per quanto riguarda il campionato di Serie A. Il Genoa è letteralmente scatenato, il club rossoblu sta costruendo una squadra veramente importante per la categoria ed adesso ha messo nel mirino anche Borja Valero dell’Inter, il centrocampo è già competitivo così ma si cerca un colpo di grande spessore e sicuramente l’ex Fiorentina rappresenta il calciatore ideale. ...

Calciomercato - le ultime trattative : si muove il Sassuolo - colpaccio Crotone - attivissimo il Bari : Continua a farla da padrone il Calciomercato con alcune ufficializzazioni dell’ultim’ora. Partiamo dalla Serie A: il Sassuolo comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Hamburger Sport-Verein il difensore Timo Letschert (’93). In Serie B, invece, colpaccio per il Crotone, che si assicura Mattia Mustacchio. Ecco il comunicato: “Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo ...