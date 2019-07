Calciomercato Inter | Lukaku è un rebus | Dzeko in stand by | Cavani la nuova pista RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 28 luglio 2019) La formazione dell'2019-20 per il momento continua a rimanere incompleta, soprattutto in attacco dove il nuovo allenatore Antonio Conte attende due pedine di spessore. Il tecnico ha già deciso che la sua squadra giocherà con il 3-5-2 e già nelle prime amichevoli sono arrivati dei riscontri abbastanza positivi sul gioco dei nerazzurri, che però attendono con ansia rinforzi dal. L'ha in organico un grande bomber come Mauro Icardi, ma il centravanti non rientra nei piani del tecnico e della società e dunque sarà ceduto. Su questo non sembrano davvero esserci dubbi. E così al momento l'unico vero attaccante a disposizione di Antonio Conte è Lautaro Martinez, protagonista con l'Argentina di una ottima Coppa America.piace pure alla Juventus,inby Uno degli obiettivi didell', ormai si sa da tempo, è Romelu. Un attaccante ...

FabrizioRomano : #Inter sta preparando una nuova offerta per Romelu Lukaku: 70 milioni più 5 milioni di bonus ?? @SkySport #calciomercato - Andersinho_ITA : Confermo che #Oscar vuole giocare in Italia, vediamo se riuscirà. #calciomercato #inter #milan - MarcoBovicelli : Duello #Inter-#Juventus per #Lukaku: pronta nuova offerta ???? (70 MLN più bonus ad arrivare a 75), i ???? pensano a… -