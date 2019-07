Brindisi | giovane centauro si schianta contro un ulivo e muore

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 28 luglio 2019) Emanuela Carucci Sicon la motoil tronco di unmotociclista 24enne. Inutili i soccorsi e il trasporto all'ospedale "Perrino" Tornano a sporcarsi di sangue le strade della Puglia. Tra San Pietro Vernotico e Campo di Mare, in provincia di, unuomo di 24 anni è morto mentre era in sella alla sua moto. È accaduto lungo il litorale. Si chiamava Simone Argentieri. La sua moto è uscita di strada e fatale è stato lo schiantoil tronco di un. A darne notizia è il giornale regionale "Nuovo Quotidiano di Puglia". Immediati sono stati i soccorsi, ma i tentativi di rianimare il 24enne si sono rivelati inutili. Argentieri è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Perrino di, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Ilè, infatti, morto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso del nosocomio ...

Brundisiumnet : Un giovane pivot per la Dinamo Brindisi: è Vincenzo Pulli - - brindisilibera : New post (BRINDISI.UN GIOVANE PIVOT PER LA DINAMO: VINCENZO PULLI È IL NUOVO ACQUISTO) has been published on Brind… - Dinamo_Brindisi : ?? ???? ?????????????? ?????????? ?????? ???? ????????????: ???????? ???????????????? ?????????? ?? Vincenzo è pronto a lottare sotto i tabelloni per la magli… -