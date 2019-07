Bibbiano e non solo | via la politica dalle questioni sanitarie

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2019) Un partito politico viene accusato di “voler togliere i bambini alle famiglie per darli in affido, per denaro, a coppie omosessuali”, mentre l’altro partito riceve l’infamante controaccusa di “voler annullare tutti gli atti degli assistenti sociali per ridare i bambini ai genitori che ne abusano”. Il tenore dei commenti sui social è più o meno questo. Negli anni ho assistito a situazioni in cuisono state strumentalizzate e rese politiche. Ricordo il caso Di Bella, con una terapia antitumorale che era salvifica per i partiti di destra, mentre da rigettare per quelli di sinistra. Anche il metodo Stamina venne strumentalizzato in modo politico, così come più recentemente l’uso dei vaccini nei bambini e ora il delicato problema del controllo sulle famiglie denunciate per abusi sui figli. Laquando interviene e si immischia in questeprende una ...

