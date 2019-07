BEAUTIFUL e IL SEGRETO in pausa da lunedì 5 agosto E BITTER SWEET?

Fonte : tvsoap

(Di domenica 28 luglio 2019) Quale sarà la programmazione di, Una vita,e Ilad2019? Per il momento si tratta ancora di rumors, ma abbiamo ragione di credere che la pubblicazione dei palinsesti della prossima settimana – che avverrà martedì – confermerà le informazioni che leggerete qui di seguito. Dando uno sguardo ai social network, si comprende come al momento molti fan delle soap e delle telenovelas trasmesse in daytime da Canale 5 siano convinti che le trasmissioni che più amano si fermeranno solo durante la settimana di Ferr. Pare invece che – al di là delle indiscrezioni che circolano – le cose non stiano così e che già dae Ilsi concederanno unaestiva. Al momento non è dato sapere ufficialmente per quante settimane ci sarà lo stop in questione, ma in tal senso ci vengono in aiuto i listini ...

pandators : noi diciamo tanto dei turchi e degli spagnoli con il segreto e degli americani con beautiful ma CENTOVETRINE - Gio79803890 : @misterf_tweets @famigliasimpson @ZeusMega @tw_fyvry @Tvottiano @veronique__94 @enrick81 @MasterAb88 @arvtnali… - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni Americane: Liam chiede aiuto a Wyatt per scoprire il 'segreto' di Thomas e Flo -