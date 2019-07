Basket | Europei Under18 2019 | l’Italia batte 64-58 la Lituania | domani grande sfida alla

Basket - Europei Under 18 2019 : Italia-Montenegro 54-62. Sconfitta all’esordio per gli azzurrini : Partenza difficile per la Nazionale italiana agli Europei Under 18 2019 di Basket maschile. Alla Portaria Hall di Volos (Grecia), la formazione allenata da Antonio Bocchino è stata Sconfitta dal Montenegro con il punteggio di 54-62 al termine di una partita con poche luci e tante ombre, nella quale gli azzurri hanno sempre inseguito gli avversari avvicinandosi soltanto in paio di occasioni ma non dando mai l’impressione di poter riaprire ...

Basket - Qualificazioni Europei 2021 : Italia con Russia - Macedonia ed Estonia - ma fuori classifica in quanto paese ospitante : Si è svolto questa mattina a Monaco di Baviera, in Germania, il sorteggio delle Qualificazioni all’Europeo 2021 di Basket maschile. La Nazionale Italiana ha seguito la procedura di estrazione con interesse relativo dal momento che l’assegnazione a Milano di uno dei quattro gironi della fase a gironi della prossima rassegna iridata ha garantito agli azzurri la sicurezza del posto nella manifestazione. La FIBA ha deciso comunque che le ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Italia con Repubblica Ceca - Romania e Danimarca : Si è svolto pochi minuti fa il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei di Basket femminile del 2021, in programma tra Valencia (Spagna), Lione e Parigi (Francia). L’Italia è capitata in un raggruppamento abbordabile, con la Repubblica Ceca (principale avversaria), la Romania e la Danimarca. Certamente la formazione Ceca, pur quindicesima agli ultimi Europei, è la più accreditata, con il blocco dell’USK Praga (Katerina e ...

Sorteggio Qualificazioni EuroBasket 2021 : ecco i gironi dell’Italia maschile e femminile per i prossimi Europei : Sorteggiati i gironi di qualificazione ad EuroBasket 2021: ecco le avversarie dell’Italia maschile e femminile ai prossimi Europei di pallacanestro Quest’oggi, lunedì 22 luglio, in quel di Monaco di Baviera, sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione per i prossimi Europei di Basket. Per quanto riguarda il torneo maschile, le 32 squadre presenti sono divise in 8 gironi da 4. L’Italia, vista l’assegnazione di uno dei gironi alla ...

Basket - Europei Under 20 2019 : Israele piazza il bis a Tel Aviv - Spagna battuta in finale. Italia salva - resta in Division A : Va per la seconda volta consecutiva a Israele il titolo europeo Under 20. La formazione allenata da Ariel Beit-Halahmy ha superato nell’ultimo atto la Spagna con il punteggio di 92-84, ripetendo così il successo ottenuto un anno fa a Chemnitz, in Germania. La terza posizione va alla Germania, che toglie per il secondo anno di fila il podio alla Francia, questa volta per 73-65. La finale si gioca sul filo dell’equilibrio per tutti i ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Italia in prima fascia - lunedì il sorteggio : Sono state diramate dalla FIBA le quattro fasce nelle quali sono suddivisi i Paesi che dovranno qualificarsi all’edizione 2021 degli Europei di Basket femminile, che si terranno in Spagna e Francia, con Valencia e Lione a ospitare i gironi e Parigi teatro delle fasi finali. L’Italia è stata inserita nella prima fascia, anche in relazione ai recenti risultati nelle precedenti manifestazioni continentali: i quarti di finale con annesso ...

Basket - Qualificazioni Europei 2021 : definita la formula del torneo - Italia già sicura del posto in quanto Paese ospitante : Nella mattinata odierna la FIBA ha comunicato ufficialmente la formula delle Qualificazioni all’Europeo 2021 di Basket maschile. La prossima edizione della massima rassegna continentale vedrà al via 24 squadre e si svolgerà tra Germania (dove è in programma la fase finale), Georgia, Repubblica Ceca e Italia. L’assegnazione a Milano di uno dei quattro gironi ha permesso di fatto alla Nazionale Italiana di conquistare di diritto la ...

Basket - Europei Under 20 2019 : Turchia fatale per gli azzurrini - Italia sconfitta in rimonta negli ottavi di finale ed eliminata : Si conclude prematuramente il cammino della Nazionale Italiana agli Europei Under 20 2019 di Basket maschile. La formazione allenata da Andrea Capobianco è stata sconfitta dalla Turchia negli ottavi di finale con il punteggio di 82-80 al termine di una partita sicuramente appassionante, ma gettata letteralmente al vento dagli azzurri. Dopo un terzo quarto di assoluto valore, la giovane squadra Italiana ha dissipato il vantaggio permettendo agli ...

Basket - Europei Under 18 2019 : i convocati dell’Italia. Antonio Bocchino porta una squadra a trazione 2001 : Sono state diramate le convocazioni effettuate da coach Antonio Bocchino per gli Europei Under 18 maschili di Basket che si svolgeranno a Volos, in Grecia, dal 27 luglio al 4 agosto. Questi i nomi dei convocati: Beniamino Basso Davide Casarin Lorenzo Deri Lorenzo Donadio Niccolò Filoni Sasha Mattias Grant Nicolò Ianuale Maximilian Ladurner Matteo Picarelli Luca Possamai Gabriele Procida Matteo Schina Sono a disposizione Soma Abati Touré, ...

Basket - Europei Under 20 : l’Italia cede alla Serbia nonostante un grande Stefanini. Mercoledì gli ottavi di finale : Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia agli Europei Under 20 in corso di svolgimento tra Tel Aviv e Ramat Gan, in Israele. Gli azzurri sono stati sconfitti dalla Serbia con il punteggio di 73-69, il che li relega al terzo o al quarto posto nel girone B a seconda dell’andamento del match di stasera tra Ucraina e Israele. In ogni caso, agli ottavi di finale, in programma Mercoledì, l’avversaria sarà una tra Turchia e Francia. ...

L'Italia scelta tra i Paesi organizzatori per i prossimi europei di Basket nel 2021 : L'Italia sarà uno dei Paesi organizzatori degli europei di basket 2021. Lo ha annunciato su Twitter il profilo ufficiale della Federazione Internazionale Pallacanestro (Fiba). Oltre alL'Italia, anche Repubblica Ceca, Georgia e Germania ospiteranno le partite della fase a gruppi. La fase finale, invece, si disputerà interamente in Germania. The reactions of our 2021 hosts ! #Eurobasket@DBB_basketball @_Geobasketball @Italbasket ...

Gli Europei di Basket 2021 in Italia : un girone si giocherà al Forum di Assago : Uno dei quattro gironi dell’Eurobasket 2021 si giocherà in Italia, al Forum di Assago a Milano. Lo ha deciso oggi la FIBA nel corso della cerimonia di assegnazione a Monaco di Baviera. Dopo 30 anni esatti, la massima competizione continentale per Nazionali torna nel nostro Paese (ultima edizione organizzata a Roma nel 1991) La Federazione […] L'articolo Gli Europei di basket 2021 in Italia: un girone si giocherà al Forum di Assago è stato ...

Basket - Milano ospiterà un girone degli Europei 2021! Gli altri a Colonia - Praga e Tbilisi - fase finale a Berlino : Trent’anni dopo Roma 1991, l’Italia torna a far parte della macchina organizzativa degli Europei di Basket. La FIBA, infatti, ha assegnato a Milano l’organizzazione di un girone dell’edizione 2021. Gli altri si disputeranno a Colonia (Germania), Praga (Repubblica Ceca) e Tbilisi (Georgia). La fase a eliminazione diretta si terrà a Berlino (Germania). Restano tagliate fuori Tallinn (Estonia), Budapest (Ungheria) e Lubiana ...

Basket femminile : c’è un’Italia che fa ben sperare. La classe 2002 ha già due Europei in tasca - e molte già sono in Serie A1 : L’Italia del Basket femminile sta scoprendo di avere, potenzialmente, una generazione che può darle un gran numero di soddisfazioni. Si tratta dell’annata 2002, il cui blocco è risultato fondamentale per la vittoria degli Europei Under 18 ieri a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Si tratta, del resto, di un gruppo che ha già avuto la possibilità di godersi il successo continentale Under 16 a Kaunas lo scorso anno e di chiudere con un ...