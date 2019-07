Ballando | caso Veera-Osvaldo | parla Milly e risponde alle critiche

Fonte : dilei

(Di domenica 28 luglio 2019)Carlucci esce allo scoperto e finalmente dice la sua sulla storia traKinnunen e Dani. La coppia ha ormai ufficializzato la storia d’amore nata e sbocciata dietro le quinte e sul palco dicon le Stelle. L’intesa tra la brina e insegnante e il suo fascinoso alunno ex calciatore è stata sin da subito forte ed evidente, e aveva acceso inevitabilmente la gelosia di Stefano Oradei. L’uomo era poi anche stato pizzicato dai paparazzi durante una furiosa scenata controcon cui era fidanzato da undici anni. Le foto non lasciavano dubbi, scattate in mezzo alla strada, in una notte di confronto tra i due, avevano immortalato la furia di Oradei e reso pubblica la situazione. A quel punto era intervenuta molto duramenteCarlucci che aveva costretto Oradei ad un confronto davantitelecamere. La regina diaveva difeso a spada trattae la ...

