Aveva maglietta cinema America | aggredito e picchiato

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 28 luglio 2019)laamaranto dele per questo è stato. È successo ad un concerto di beneficienza contro la leucemia a Frosinone. La vittima, 33 anni, è stata prima minacciata nei bagni poi inseguita e picchiata. Gli aggressori gli hanno strappato la maglia e rotto gli occhiali. “Erano di estrema destra”, ha raccontato il giovane.

fabiovalenza : RT @magar0: Indietro ++ Aveva maglietta #cinemaAmerica, aggredito e picchiato ++ A Frosinone vittima un 33enne, 'erano di estrema destra'… - magar0 : Indietro ++ Aveva maglietta #cinemaAmerica, aggredito e picchiato ++ A Frosinone vittima un 33enne, 'erano di estrema destra' (ANSA) - believeinmusic_ : RT @weoneit: @believeinmusic_ Quando in glee hanno fatto born this way parlando tutti dei loro difetti e Rachel nella maglietta aveva scrit… -