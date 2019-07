ATP Gstaad – Finale a senso unico in Svizzera | Ramos asfalta Stebe in due set e si prende

Tennis - ATP Gstaad 2019 : niente semifinale per Fabbiano. Stop ai quarti con il tedesco Stebe : Thomas Fabbiano perde l’occasione di raggiungere la seconda semifinale stagionale e della sua carriera. Nei quarti di finale del torneo ATP di Gstaad il nativo di San Giorgio Ionico è stato sconfitto, anche un po’ a sorpresa, in tre set dal tedesco Cedrik-Marcel Stebe, numero 455 del mondo (classifica protetta), con il punteggio di 6-4 2-6 6-4 dopo due ore e due minuti di gioco. Subito tre break ad aprire il match con Stebe che ...

ATP Gstaad – Piove a dirotto : il match Fabbiano-Stebe rimandato a domani : Il match fra Thomas Fabbiano e Cedrik-Marcel Stebe è rimandato a domani: la pioggia cade a dirotto su Gstaad L’incontro valevole per i quarti di finale dell’ATP di Gstaad, con Thomas Fabbiano opposto al tedesco Cedrik-Marcel Stebe, non si giocherà quest’oggi. La pioggia battente ha fatto capolino sulla città svizzera rendendo impraticabile il campo da gioco. Incontro rimandato dunque a domani mattina, meteo ...

Tennis - ATP 250 Gstaad 2019 : la legione iberica avanza indisturbata - ok anche Lajovic : Si completano i secondi turni all’ATP 250 di Gstaad, con partite spesso lottate e piene di spunti d’interesse, anche se quasi del tutto accomunate da un certo potere della Penisola iberica. Nella parte alta del tabellone vanno avanti lo spagnolo Roberto Bautista Agut e il portoghese Joao Sousa. Il numero 1 del seeding esce vincitore dal derby con Jaume Munar per 7-6(7) 6-4: il ventiduenne di Santanyi deve recriminare per i tre set ...

ATP Gstaad – Gian Marco Moroni eliminato agli ottavi : Joao Sousa si impone in due set : Gian Marco Moroni eliminato agli ottavi di finale dell’ATP di Gstaad: il tennista italiano sconfitto in 1 ora e 33 minuti con un doppio 4-6 / 4-6 Si conclude agli ottavi di finale il percorso di Gian Marco Moroni nell’ATP di Gstaad. Il tennista italiano, numero 265 del mondo, è stato sconfitto da Joao Sousa, numero 49 della classifica mondiale maschile. Joao Sousa si è imposto in 1 ora e 33 minuti con il punteggio di 4-6 / 4-6.L'articolo ...

Tennis - ATP 250 Gstaad 2019 : Gian Marco Moroni cede con onore a Joao Sousa nel secondo turno : Si conclude al secondo turno il cammino di Gian Marco Moroni nel tabellone principale dell’ATP 250 di Gstaad. Il ventunenne romano perde contro il portoghese Joao Sousa per 6-4 6-4, ma esce soddisfatto dal campo, avendo lottato con valore per un’ora e 33 minuti contro un giocatore che lo precede di 216 posti in classifica (49 contro 265). Il risultato svizzero, in ogni caso, consente all’italiano di salire fino al numero 246 ...

Tennis - ATP Gstaad 2019 : risultati di mercoledì 24 luglio. Sarà Cedrik-Marcel Stebe l’avversario nei quarti di Thomas Fabbiano. Fuori Fernando Verdasco : Nei quarti di finale dell’ATP 250 sulla terra rossa svizzera di Gstaad Sarà il tedesco Cedrik-Marcel Stebe l’avversario di Thomas Fabbiano, che ha avuto la meglio nel derby con Loreno Sonego. La cronaca del match di Stefano Travaglia – La cronaca del match tra Thomas Fabbiano e Lorenzo Sonego Stebe, numero 455 del mondo (ma è stato numero 71 nel 2012) ha battuto abbastanza a sorpresa il ceco Jiri Vesely, promessa del Tennis mai mantenuta e ...

Tennis - ATP Gstaad 2019 : Thomas Fabbiano fa suo il derby con Sonego ed accede ai quarti : Il derby azzurro nel secondo turno dell’ATP di Gstaad è di Thomas Fabbiano. Il nativo di San Giorgio Ionico ha sconfitto in tre set il connazionale Lorenzo Sonego con il punteggio di 7-6 3-6 6-1 dopo due ore e sette minuti di gioco. Con questa vittoria Fabbiano accede ai quarti di finale del torneo svizzero, dove affronterà il tedesco Cedrik-Marcel Stebe, numero 455 del mondo. Fabbiano difende tre palle break subito in apertura di primo ...

ATP Gstaad – Travaglia si ferma al secondo turno : Carballes Baena trionfa in due set : Stefano Travaglia ko al secondo turno del torneo ATP di Gstaad: Carballes Baena elimina l’azzurro in due set Niente da fare per Travaglia al “Safra Sarasin – Swiss Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 524.340 euro in corso sulla terra rossa di Gstaad, in Svizzera. Il tennista italiano si è fermato oggi al secondo turno del torneo svizzero: il 27enne di Ascoli Piceno è stato eliminato dallo spagnolo ...

Tennis - ATP Gstaad 2019 : i risultati del 23 luglio. Gian Marco Moroni al secondo turno - fuori Filippo Baldi : Completato a Gstaad, in Svizzera, il primo turno del torneo ATP 250: sulla terra battuta elvetica impegnati, nei sei match odierni, due italiani, con alterne fortune. Gli azzurri erano entrambi dei qualificati: Gian Marco Moroni piega con un duplice 6-2 la wild card iberica Tommy Robredo, mentre Filippo Baldi viene sconfitto dal nipponico Taro Daniel con un doppio 6-4. Negli altri match di giornata successi dello spagnolo Jaume Munar, che ...

Tennis - ATP Gstaad 2019 : Gian Marco Moroni batte in due set Tommy Robredo ed affronterà Joao Sousa : Buona la prima nel main draw del torneo ATP 250 di Gstaad per Gian Marco Moroni: il qualificato azzurro supera in un’ora e dieci minuti di gioco la wild card iberica Tommy Robredo con un duplice 6-2, regalandosi agli ottavi sulla terra battuta elvetica la sfida contro il lusitano Joao Sousa, numero 5 del seeding. Nel primo parziale dopo otto punti di fila vinti al giocatore al servizio, il primo a dover fronteggiare palla break è ...