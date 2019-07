Atletica – Assoluti di Bressanone | Stefano Sottile pazzesco nell’alto | l’azzurro centra

Atletica - iniziati a Bressanone i Campionati Italiani Assoluti : il programma della prima giornata : Nella giornata di oggi si comincia con i turni di qualificazione, domani si assegnano 22 titoli Sono iniziati a Bressanone (Bolzano) i Campionati Italiani Assoluti. Oggi pomeriggio (venerdì 26 luglio), in una giornata dedicata a turni di qualificazione e alle prime prove del decathlon e dell’eptathlon, vanno in pista anche i quattrocentisti azzurri Maria Benedicta Chigbolu, Giancarla Trevisan, Chiara Bazzoni nelle batterie dei 400 metri, e ...

Atletica – Al via domani gli Assoluti di Bressanone : grandi sfide in pista : Atletica: iniziano domani i Campionato italiani Assoluti di Bressanone. Quante sfide alla Raiffeisen Arena Tre giorni di gare per assegnare 42 titoli italiani. Iniziano domani a Bressanone(Bolzano) i Campionati Italiani Assoluti alla Raiffeisen Arena, da venerdì 26 a domenica 28, con oltre mille atleti-gara e tanti azzurri che si stanno preparando per gli Europei a squadre di Bydgoszcz (9-11 agosto) e per i Mondiali di Doha (27 settembre-6 ...

Atletica – Grande spettacolo a Firenze con i Campionati di Società Assoluti : tanti big in gara : Atletica: sabato e domenica i Campionati di Società Assoluti a Firenze. tantissimi big in gara Due giorni di sfide e tanti big azzurri nella Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti, sabato 15 e domenica 16 giugno a Firenze, l’evento che assegna gli scudetti dell’Atletica italiana. tanti i motivi d’interesse del fine settimana toscano, a partire dalla nuova uscita sui 400 ostacoli di Ayomide Folorunso (Cus Parma/Fiamme Oro) che sulla ...

Atletica - prestazione positiva per Elena Vallortigara ai Campionati Assoluti : l’azzurra torna a saltare 1.90 : La carabiniera vicentina di Schio si riaffaccia su misure dignitose con l’1,90 saltato al terzo tentativo Rialza la testa Elena Vallortigara. Nella seconda prova regionale dei Campionati di Società Assoluti, l’azzurra torna a 1,90 nel salto in alto a Vicenza, con la maglia dell’Assindustria Sport Padova. A due giorni dall’opaco 1,78 nella fredda serata di Stoccolma in Diamond League, la carabiniera vicentina di Schio si riaffaccia su ...