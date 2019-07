Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2019) “Coi risultati delle ultime stagioni abbiamo creato delle aspettative:gliaddosso e anche gente che vorra’ vederci cadere, ma e’ uno stimolo a fare bene”. A parlare è Pierluigi, ai microfoni del sito ufficiale, si avvicina una stagione importante per l’. “La nostra certezza – ha detto – e’ la compattezza del gruppo: stiamo bene insieme, dai giocatori allo staff passando per i magazzinieri e i massaggiatori. I nuovi (Malinovskyi e Muriel, ndr) si sono gia’ integrati, chi arriva all’sa che e’ una grande famiglia“. Sulle amichevoli britanniche, in attesa di Norwich (martedi’ 30, ore 20 italiane) e Leicester (venerdi’ 2 agosto, 20.30),commenta così la sconfitta contro lo Swansea: “Abbiamo comunque espresso il nostro calcio – ...

CalcioWeb : #Atalanta, #Gollini alza l'asticella: 'adesso avremo gli occhi puntati addosso' - lazio_magazine : ATALANTA - Gollini, avremo occhi puntati - petrazzuolo : ATALANTA - Gollini, avremo occhi puntati -