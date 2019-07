ASAP Rocky | duro botta e risposta di Trump con il governo svedese | ' Liberatelo'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 28 luglio 2019)è detenuto in un carcereda ormai 24 giorni. La rap star americana, che gode di estrema popolarità a livello mondiale, è accusata di aggressione ai danni di due persone, assieme ad altri due membri del suo entourage. I fatti si sono verificati a Stoccolma, il 30 giugno 2019, dove l'artista si trovava per una data del suo tour europeo, che è stato ovviamente interrotto in seguito a quanto accaduto. L'arresto die la tesi dell'accusa: 'Si tratta comunque di un crimine' La rissa è stata immortalata da un video divenuto virale ad inizio luglio, utilizzato poi come prova dagli inquirenti scandinavi. Altre clip, antecedenti alla rissa, anch'esse facilmente reperibili online, testimoniano come il cantante sia stato ripetutamente infastidito dai due individui, ed abbia tentato di allontanarli in maniera pacifica, prima che la situazione degenerasse. "I tre indagati ...

