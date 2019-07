As | “Dopo il 3-7 nel derby | si complica James all’Atletico Ma il Napoli lo vuole gratis”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 28 luglio 2019) As sbatte in apertura le difficoltà diall’Atletico Madrid. Secondo il giornale spagnolo, la dura. sconfitta 3-7 subita nelcon i Colchoneros,e non poco il, passaggio del colombiano. in maglia biancorossa. As scrive che adesso. questa opportunità è impossibile. Il presidente Marin ha detto: “Tutto dipende da Florentino Perez”. E – aggiunge – chi si sta sfregando le mani è Carlo Ancelotti che ha parlato dianche pochi giorni fa da Dimaro. As però aggiunge che De Laurentiisil calciatore gratis, in prestito. Mentre la Casa Blanca chiede 45 milioni di euro per il suo trasferimento. Intanto è congelata anche l’opzione Cina per Bale.e Bale potrebbero restare al Real Madrid. L'articolo As:il 3-7 nel, siall’Atletico. Ma illoilsta.

OptaPaolo : 3 - Patrick #Cutrone è il terzo giocatore più giovane nella storia del #Milan ad aver chiuso in doppia cifra di ret… - ricpuglisi : Dopo il #RussiaGate, tanta amicizia di Salvini con gli USA grazie all'ignobile foto del cittadino americano bendato… - davidallegranti : Roma, 26 lug. (AdnKronos) - 'Sono stato io, l'ho ucciso io'. Ha confessato, dopo ore davanti ai carabinieri di Via… -