Arsenal | macabra scoperta nella casa del centrocampista egiziano Elneny | trovato un

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2019) Periodo particolarmente tormentato in. Dopo l'aggressione nei giorni scorsi ai danni di Mesut Ozil e Sead Kolasinac, con il terzino bosniaco che ha messo in fuga due ladri, macabro ritrovamento indi Mohamed: secondo quanto riporta il sito "24.ae", è stato rinvenuto un cadavere nell'abitazione in costruzione a Mahalla Al-Kubra, in Egitto, deldei Gunners e della Nazionale nordafricana. A trovare il corpo senza vita è stato il papà di, che ha chiamato la polizia. Aperta un'indagine per capire a chi appartenga il cadavere e le cause della morte. Kolasinac, che coraggio: tentano di rapinare lui e Ozil, ma allontana gli aggressori! – IL VIDEO SHOCK

