Anticipazioni Una Vita | nuove puntate | Blanca uccide Ursula?

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Ursula minaccia Leonor con un coltello - poi lo rivolge contro sé stessa : Blanca e Diego, aiutati dagli amici, cercano di far impazzire Ursula negando l'esistenza di Moises. La Dicenta caccia un coltello...

Anticipazioni Dolunay al 2 agosto : Deniz spedisce la chiavetta usb a Ferit : Continuano gli appuntamenti con la soap opera turca, 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' che vedrà dei cambiamenti nella vita dei protagonisti. Gli spoiler degli episodi in onda dal 29 luglio al 2 agosto spiegano come arriverà il giorno dell'inaugurazione del ristorante di Nazli e Manami. Ferit, dopo essersi fatto dei conti sbagliati riguardo all'ex dipendente, deciderà di prendere parte alla serata che vedrà una sala gremita di invitati e di ...

Una Vita - Anticipazioni : Blanca sequestra Ursula : Blanca sequestra Ursula - Una Vita Inversione di ruoli nelle puntate di Una Vita in onda la prossima settimana: infischiandosene del patto stabilito con Diego (Ruben De Eguia), l’eroina romantica Blanca (Elena Gonzalez) sequestrerà la madre Ursula (Montse Alcoverro), rinchiudendola nel pantheon della famiglia Alday, per costringerla a confessarle dove ha nascosto il piccolo Moises. La dark lady, nonostante le minacce della figlia, si ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di lunedì 29 e martedì 30 luglio 2019 : anticipazioni puntata 775 di Una VITA di lunedì 29 e martedì 30 luglio 2019: Blanca prima tranquillizza Samuel, al quale assicura di voler proseguire il piano prestabilito, poi si fa accompagnare al cimitero da Ursula… Leonor riesce a scoprire che l’uomo con il quale è in contatto Pena è un assassino molto pericoloso… Rosina per un pelo non sorprende i domestici nel corso di una delle loro “riunioni segrete” in casa ...

Una Vita Anticipazioni 27 luglio 2019 : la puntata di stasera su Rete 4 : Mentre Blanca pianifica l'omicidio di Ursula, Inigo scopre la verità su Pena: è lui il vero impostore!

Dolunay Anticipazioni : Nazli scende a patti con Ferit e accetta di sposarlo : Nel corso degli episodi di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore che andranno in onda nelle prossime settimane, Ferit e Nazli si ritroveranno a prendere una decisione che potrebbe cambiare le rispettive vite. Aslan, dopo aver scoperto di essere stato ingannato da Asuman nella vicenda della foto del documento scattata di nascosto, e soprattutto che la chef non gli ha mai detto la verità, farà fatica a perdonare la sua ex dipendente. Inoltre, portando ...

Dolunay - Anticipazioni inizio agosto : Hakan fa uccidere Celal e Resul : Le anticipazioni di Bitter Sweet, dal titolo originale Dolunay riservano diverse curiosità interessanti. Nelle prossime puntate, Demet scoprirà che la macchina in cui viaggiavano Zeynep e Demir è stata sabotata. Da quel momento Ferit sarà convinto che il colpevole della vicenda sia Hakan e lo accuserà dell'omicidio dei due coniugi. Per tale ragione Hakan progetterà un piano per uscire dalle accuse dell'uomo. In seguito Hakan, aiutato da Bekir, ...

Una Vita - Anticipazioni 27 luglio : la giovane Dicenta finge di volersi uccidere : La telenovela Una Vita torna in onda oggi 27 luglio su Rete 4, in quello che è diventato il tradizionale appuntamento serale del sabato. Approfittando della cancellazione de Il Segreto, le vicende di Acacias 38 avranno inizio alle ore 21:30 e proseguiranno fino alle ore 23:45 circa, per più di due ore ricche di colpi di scena. Le trame, infatti, saranno ampiamente riservate al desiderio di vendetta di Blanca, più che mai decisa a scoprire dove ...

Bitter Sweet - Anticipazioni : Demet rinchiude la Piran in una cella frigorifera : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv che sta registrando altissimi ascolti sulle reti Mediaset. Nelle prossime puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5, Demet Onder deciderà di usare le maniere forti per impedire a Nazli Piran di diventare la moglie di Ferit Aslan. Bitter Sweet: il piano di Ferit Le anticipazioni di Bitter Sweet, tratte dalle prossime puntate in onda tra qualche ...

Un posto al sole - Anticipazioni dal 29 luglio al 2 agosto : Manlio in tribunale : Un posto al sole: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana Un posto al sole. Il legame tra Vittorio e Anita si fa sempre più passionale..e l’incontro avuto ne è la prova concreta. Alex, ignara di tutto, continua a stare insieme al suo fidanzato..scoprirà che questo l’ha tradita? Intanto Marina vive insieme al padre quel […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dal 29 luglio al 2 agosto: Manlio in tribunale ...

Chicago Med 3/ Anticipazioni 26 luglio 2019 : Barry nei guai per una sparatoria? : Chicago Med 3, Anticipazioni del 26 luglio 2019, in prima Tv su Italia 1. Connor e Ava iniziano una relazione segreta, ma il lavoro verrà compromesso?

UNA VITA - Anticipazioni puntata di sabato 27 luglio 2019 su Rete 4 : anticipazioni puntata 773-774 di Una VITA di sabato 27 luglio 2019 (in prima serata su Rete 4): Samuel dice una bugia a Ursula per nasconderle di essere andato da Diego insieme a Blanca. Durante la cena, quest’ultima sottrae un coltello e intende minacciare Ursula per sapere dove si trovi suo figlio. Quando la madre trova il coltello, Blanca dice – mentendo – che voleva togliersi la VITA. Visto l’ennesimo rifiuto di ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Moises si ammala! : Samuel rapirà Moises e Blanca e Diego lo ritroveranno in ospedale. Il bambino sta male ma la sua malattia fa parte del subdolo piano del giovane Alday, per eVitare che i due lascino Calle Acacias.

Anticipazioni Una Vita dal 29 luglio al 3 agosto : Samuel protegge Blanca : Una Vita Anticipazioni puntate italiane dal 29 luglio al 3 agosto: Blanca rapisce sua madre Ursula, Samuel la protegge Nelle puntate di Una Vita, in onda la prossima settimana, Blanca convince Samuel a lasciarla andare da sola al cimitero con Ursula. La ragazza vuole prendere in mano la situazione e riuscire a far confessare la […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 29 luglio al 3 agosto: Samuel protegge Blanca proviene da Gossip e Tv.