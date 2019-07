Anticipazioni un posto al sole dal 5 al 9 agosto | è crisi tra Alex e Vittorio

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di lunedì 29 luglio 2019 : anticipazioni puntata 5306 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 29 luglio 2019: Vittorio (Amato D’Auria) ha a che fare ancora con dei forti sensi di colpa per aver tradito Alex (Maria Maurigi) con Anita (Ludovica Bizzaglia)…. Alex e Mia (Ludovica Nasti) saranno travolte da una decisione a sorpresa della madre Rosaria (Titti Nuzzolese)… Per la serie “c’è sempre una prima volta”, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) deve ...

Un posto al sole - Marina non si arrende : Anticipazioni trame dal 29 luglio al 2 agosto : Arriva agosto ma Un posto al sole non si ferma e torna con cinque puntate nuove di zecca anche nell’ottavo mese dell’anno, quello più tradizionalmente associato alle vacanze e alle ferie. L’appuntamento è sempre quello consueto a cui gli spettatori sono abituati da tempo: dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole puntata di oggi lunedì 29 luglio Mentre Vittorio combatte ...

Un posto al sole Anticipazioni : nuova stagione - nuovo attore? Chi è? : Prepariamoci anche stavolta a vivere le nostre due settimane di “astinenza” da Un posto al sole: la soap partenopea si prenderà una piccola pausa dai teleschermi nel periodo più vacanziero dell’anno. Nello specifico, lo stop andrà da lunedì 12 a venerdì 23 agosto e dunque già da lunedì 26 le vicende ambientate a Palazzo Palladini ritorneranno regolarmente in onda. Per molto tempo le pause di programmazione di Upas sono state ...

Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate dal 29 Luglio al 2 Agosto 2019 : Adele Rivede Manlio! : Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 29 Luglio a venerdì 2 Agosto 2019: Adele rivive brutti momenti. Vittorio confesserà il tradimento? Anticipazioni Un Posto al Sole: Vittorio deciderà di confessare il tradimento con Anita ad Alex! Adele, durante il processo a Manlio, vivrà dei momenti di sconforto! Marina deciderà di discolpare Arturo dalle pesanti accuse che piovono da anni su di lui. Otello diviso tra Teresa e la voglia di ...