Anticipazioni settimanali Upas al 9 agosto | Serena affronta Leonardo

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 28 luglio 2019) Inizia l'ultima settimana di 'Un posto al sole' prima della pausa che durerà per due settimane dal 12 al 23. In queste puntate estive di fine stagione,sarà particolarmente determinata a fare ordine nella sua vita; inoltre ci sarà un colpo di scena nella vicenda di Arturo, nel momento in cui Alberto scoprirà che l'uomo è il padre di Marina. Ovviamente, ci sarà anche spazio per storyline più leggere con Renato Poggi insolitamente attratto da un'altra donna. Di seguito, lee le trame degli episodi di 'Un posto al sole' che andranno in onda nella settimana dal 5 al 9Lunedì 5, decisa a non voler destabilizzare la sua famiglia, si appresterà adreper chiarirsi definitivamente con l'uomo. Renato Poggi si avvicinerà nuovamente a Nadia, ma le cose non andranno esattamente come lui poteva sperare. ...

