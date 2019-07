Anticipazioni Beautiful | prossime puntate | un colpo basso per Thorne

Fonte : lanostratv

(Di domenica 28 luglio 2019)dal 29 luglio al 2 agosto: tutti contro Billva in onda alle 13:40 su Canale5 dal lunedì al venerdì. Ledidal 29 luglio al 2 agosto svelano che inizierà il processo per l’affidamento di Will. Brooke cerca di convincere Katie a ritirare le accuse contro Bill ma la donna è irremovibile. Eric è felice di vedere i suoi due figli uniti come un tempo. Bill si reca da Katie per convincerla a chiudere la battaglia della custodia di Will. Arriva il giorno del matrimonio trae Katie. Steffy non è presente perchè Kelly ha una brutta febbre. Katie prende la parola e si dice molto felice per essere riuscita finalmente a creare la famiglia dei suoi sogni. Nelledi, Bill chiederà a Brooke di testimoniare a suo favore all’udienza per l’affidamento di Will. Ridge è sicuro che non farà una ...

