Angela Nasti incantevole su Instagram

Torino - Bonifazi ha trovato l'amore : Angela Nasti ha stregato Kevin - : Marco Gentile Bonifazi ha trovato l'amore: lui e Angela Nasti sono usciti alla scoperto rendendo ufficiale la loro relazione. La ragazza si è poi difesa dalle accuse dei critici: "Ho la coscienza pulita" Kevin Bonifazi è stato sicuramente una delle grandi rivelazioni, a livello difensivo, della passata stagione di Serie A. Il 23enne di Toffia, infatti, si è ben distinto tra le fila della Spal di Leonardo Semplici con cui ha messo ...

U&D - Angela Nasti : 'Di Alessio non mi sentivo infatuata - ora sono fidanzata e innamorata folle' : Una delle quattro interviste che sono state caricate oggi su Witty Tv, è quella ad Angela Nasti. La napoletana è stata incalzata da Raffaella Mennoia sulle ragioni che l'hanno spinta a lasciare Alessio Campoli 14 giorni dopo averlo scelto. L'ex tronista di Uomini e Donne ha confessato di non aver mai realmente provato interesse per il romano, mentre oggi è perdutamente innamorata di Kevin Bonifazi. U&D: Angela dice la sua sul flirt con ...

U&D - Angela Nasti : 'Di Alessio Non mi sentivo infatuata' : Una delle quattro interviste che sono state caricate oggi su Witty Tv, è quella ad Angela Nasti. La napoletana è stata incalzata da Raffaella Mennoia sulle ragioni che l'hanno spinta a lasciare Alessio Campoli 14 giorni dopo averlo scelto. L'ex tronista di Uomini e Donne ha confessato di non aver mai realmente provato interesse per il romano, mentre oggi è perdutamente innamorata di Kevin Bonifazi. U&D: Angela dice la sua sul flirt con ...

Angela Nasti e Alessio Campoli parlano a Witty TV della fine della loro storia : Non solo Manuel e Giulia, ma anche Angela Nasti e Alessio Campoli sono stati invitati dall’autrice di Uomini e donne Raffaella Mennoia a dire la propria verità circa la loro rottura una volta usciti dal programma. Le prime parole della Nasti non sono delle più morbide: “In realtà non è successo nulla di particolare, usciti dal programma non ci siamo trovati, io non mi sento manco di dire è finita, perché per me non è proprio iniziata ...

U&D - Angela Nasti su Alessio : 'Uscita dal programma non ci siamo trovati' : Da poco tempo è disponibile in esclusiva sul portale Witty Tv l'intervista della redattrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia, all'ex tronista Angela Nasti. La sorella minore della più famosa Chiara, in questi ultimi mesi, sta facendo molto discutere a causa della prematura rottura con l'ex corteggiatore Alessio Campoli e per la recente storia d'amore con il calciatore Kevin Bonifazi. Angela e Alessio si sono conosciuti al'interno di Uomini e ...

U&D - la verità di Angela Nasti : 'Uscita dal programma non ci siamo trovati' : Da poco tempo è disponibile in esclusiva sul portale Witty Tv l'intervista della redattrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia, all'ex tronista Angela Nasti. La sorella minore della più famosa Chiara, in questi ultimi mesi, sta facendo molto discutere a causa della prematura rottura con l'ex corteggiatore Alessio Campoli e per la recente storia d'amore con il calciatore Kevin Bonifazi. Angela e Alessio si sono conosciuti al'interno di Uomini e ...

Alessio Campoli : “Mi sento preso in giro da Angela Nasti. Situazione ambigua con Kevin Bonifazi” : Il corteggiatore di Uomini e Donne svela la sua versione dei fatti in merito alla prematura rottura da Angela Nasti. La loro storia non è mai decollata: "Non stavamo da soli". Se inizialmente l'ha difesa dalle critiche, la relazione tra lei e Kevin Bonifazi ha fatto nascere in lui molti dubbi: "Quanto sei stata sincera in questi 4 mesi di percorso?".Continua a leggere

Uomini e Donne fa le ‘pulci’ a Giulia Cavaglià ed Angela Nasti. Parlano Manuel Galliano e Alessio Campoli : Raffaella Mennoia e Alessio Campoli - Witty Tv Nuovo scandalo a Uomini e Donne? A quasi due mesi dalle scelte finali, la redazione del dating show condotto da Maria De Filippi ha deciso di indagare sulla fine fulminea delle storie d’amore di Giulia Cavaglià con Manuel Galliano e di Angela Nasti con Alessio Campoli. Questi ultimi hanno infatti interrotto la frequentazione dopo pochi giorni, mentre i primi hanno annunciato la rottura a fine ...

Angela Nasti rivela : “con Alessio non è mai iniziata” : Angela Nasti spiega perché con Alessio Campoli la storia non è mai iniziata 20 anni, giovanissima e già molto chiacchieratissima. Stiamo parlando di Angela Nasti, sorella minore della più famosa Chiara Nasti, che ultimamente ha fatto parlare molto di sé a causa della sua storia d’amore con Alessio Campoli finita nel giro di un paio […] L'articolo Angela Nasti rivela: “con Alessio non è mai iniziata” proviene da Gossip e ...

Angela Nasti E ALESSIO CAMPOLI/ Video Uomini e Donne - lei : 'Sono pazza di un altro!' : ANGELA NASTI e ALESSIO CAMPOLI, dopo l'addio, si confrontano davanti alle telecamere di Uomini e Donne. Lei svela 'Sono pazza di un altro!'

Angela Nasti - la verità su Alessio Campoli : 'Non ci volevo stare - a Ibiza non mi mancava' : È tempo di chiarimenti per i tronisti dell'ultima edizione di Uomini e donne, i quali sono stati chiamati a fare un po' di chiarezza sulle storie d'amore finite male. Tra questi vi è anche Angela Nasti, la quale a distanza di meno di un mese dalla scelta avvenuta in trasmissione, ha già messo la parola 'fine' alla sua relazione con Alessio Campoli, il corteggiatore che aveva scelto. Un addio che ha fatto molto discutere sul web e sui social, ...

Angela Nasti : “Non provavo nulla per Alessio Campoli - ma lo sceglierei ancora. Amo Kevin Bonifazi” : Parla la tronista di Uomini e Donne, che su Witty racconta perché ha deciso di rompere con Alessio pochi giorni dopo l'uscita dalla trasmissione. Da subito, la Nasti si sarebbe resa conto di non provare nulla: "Non volevo stare con lui". Malgrado ciò, lo sceglierebbe ancora. Ora, si dice "innamorata folle" del fidanzato Kevin Bonifazi.Continua a leggere

Alessio Campoli ammette : “Mi sento preso in giro da Angela Nasti” : Uomini e Donne: Alessio Campoli commenta la nuova relazione di Angela Nasti Alessio Campoli, insieme agli altri ex protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne è stato intervistato da Raffaella Mennoia per Witty Tv per raccontare la sua versione dei fatti sulla fine della relazione con Angela Nasti. L’ex corteggiatore ha dichiarato di trovare abbastanza strana l’intera faccenda, in quanto con la giovane influencer non ...

Uomini e Donne - Angela Nasti : "Con Alessio - non ci volevo proprio stare. Oggi sono fidanzata - sono innamorata folle!" : Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne che, al termine del suo percorso sul trono, ha scelto il corteggiatore Alessio Campoli, è stata intervistata in esclusiva da Raffaella Mennoia, autrice del programma di Maria De Filippi, per Witty Tv.Angela Nasti ha svelato i motivi per i quali la sua relazione con Alessio non ha funzionato al di fuori del programma.prosegui la letturaUomini e Donne, Angela Nasti: "Con Alessio, non ci volevo proprio ...