Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2019) “Spero resista il bel tempo perché la sciagura delè che non puoi andare in vacanza e trovare pioggia perché tutti ti guardano storto. Che figura ci fai?”. A dirlo è ilche, in un’intervista al Giornale, si èto, svelando anche alcuni retroscena sulla sua vita privata. “I meteorologi, come tutti, vanno in vacanza dove decidono i loro figli. Comunque mare più che montagna”, ha detto svelando poi un divertente aneddoto: “Una volta mia moglie mi chiese: posso andare a lavorare in scooter? Vai tranquilla, le dissi, ma si scatenò un acquazzone. Non mi ha parlato per due giorni“. Poi scherza: “Mio padre Mariodice che ilmigliora con l’ età e con le fratture. Sono infallibili e nessuno azzecca il tempo meglio dei reumatismi”. Ma nel corso dell’intervista ...

Cascavel47 : Andrea Giuliacci, il meteorologo si racconta: “Spero che ad agosto ci sia il sole sennò poi al mare tutti mi guarda… - TutteLeNotizie : Andrea Giuliacci, il meteorologo si racconta: “Spero che ad agosto ci sia il sole sennò poi… - zazoomnews : Meteo Andrea Giuliacci catastrofico: Cosa accadrà in Italia tra pochi anni non respireremo più - #Meteo #Andrea… -