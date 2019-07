Andrea Giuliacci | Come sconfiggere il caldo? Con pazienza e il nucleare

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 28 luglio 2019) Massimo M. Veronese Il meteorologo: "Tra qualche anno si soffocherà per due mesi di fila l'anno. E l'Italia rischia più di tutti" Tutto dipende da lui. Il nostro umore, le vacanze, i progetti del giorno.è il periscopio di quest'estate mai così estrema. E nessuno meglio di lui può dircisi esce dall'inferno. Che succede al tempo? «e temporali ci sono sempre stati. La differenza è che ora sono estremi: ilè feroce, i temporali violenti». La colpa di chi è? «L'aumento del numero dei temporali violenti, più che il temporale violento in sè, è figlio del cambiamento climatico. Se un tempo un temporale su dieci era violento adesso lo sono almeno cinque». Chi arma i temporali? «Se metto più calore nell'atmosfera rifornisco di carburante i fenomeni atmosferici. Veniamo da dieci giorni in cui si è accumulato: il temporale violento è ...

