Fonte : ilnapolista

(Di domenica 28 luglio 2019) Carlo, ai microfoni di Sky al termine dell’amichevole vinta contro il Liverpool per 3 a 0 “Unapo’ inaspettata ma è stata una bella partita, affrontata col piglio giusto e una fisicità diversa rispetto alla partite precedenti. Venivamo da un periodo di lavoro pesante. Non abbiamo avuto infortunati ed è già positivo. È scesa in campo una squadra convinta e motivata” Cosa le è piaciuto “Abbiamo giocato una partita intelligente, non abbiamo pressato scriteriatamente e siamo stati sempre pronti a sfruttare il contropiede. In questo contesto il lavoro degli attaccanti è stato molto importante” Un anno fa vinceva il Liverpool che poi ha vinto la Champions “Abbiamo l’idea di fare una stagione migliore dell’anno passato, se non ci siamo depressi l’anno scorso non ciper. Finiamo questo ...

DiMarzio : 'Ho scelto il #Napoli perché voglio vincere' ?? Il rapporto con #Ancelotti e non solo ??? Le parole di #Manolas ?? - allocca_matteo : RT @napolista: Ancelotti: “Non ci esaltiamo per questa vittoria. Insigne? Se è quello dell’inizio della scorsa stagione, è fondamentale” «… - edimarla_muniz : RT @napolista: Ancelotti: “Non ci esaltiamo per questa vittoria. Insigne? Se è quello dell’inizio della scorsa stagione, è fondamentale” «… -