Americano bendato e legato in caserma | procura indaga | il militare sarà trasferito

Caso Cerciello Rega : inchiesta sulla foto dell'Americano fotografato bendato : Dopo gli ultimi sviluppi sull'omicidio di Mario Cerciello Rega, il carabiniere trentacinquenne a Roma, e i relativi commenti social di esponenti politici, un'altra bufera si è scatenata su Facebook in queste ore. Sta circolando in rete, infatti, un'immagine che ritrae Christian Gabriel Natale Hjort, uno dei due studenti americani colpevoli del reato, bendato e ammanettato con le mani dietro la schiena. La foto è stata scattata in caserma. Il ...

L'Americano accusato della morte di Cercielli bendato durante l'interrogatorio : Una foto che ritrae Gabriel Natale-Hjort, uno dei due americani indagati per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, mentre viene interrogato in caserma ammanettato dietro la schiena e bendato ha monopolizzato il dibattito politico. La foto aveva cominciato a circolare sabato sera e subito il Comando generale aveva preso "fermamente le distanze dallo scatto e dalla divulgazione di foto di persone ristrette". Il Comando ...

Roma - politica litiga su foto dell’Americano bendato. Salvini : ‘L’unica vittima è il carabiniere’. Pd : ‘Lega fomenta rabbia e odio’ : Indagini e polemiche politiche. Mentre a Roma continua l’attività degli inquirenti per ricostruire tutti i dettagli della vicenda che ha portato alla morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, i partiti litigano sulla foto scattata in una caserma dei carabinieri in cui compare Christian Gabriel Natale Hjort, uno dei due cittadini americani fermato per l’omicidio. Il ragazzo è bendato, con le mani legate e capo chinato: ...

