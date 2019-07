Ameba ‘mangia cervello’ | ecco perché fare attenzione anche in piscina e Spa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2019) Naegleria Fowleri , un’a vita libera (Free living amoeba o Fla), ha causato la morte di una persona negli Usa. Questa è la notizia. Le Fla, di cui si conoscono molte specie oltre alla predetta, ad esempio Acanthamoeba castellanii o Balamuthia mandrillaris e altre ancora, Hartmannella spp., Dictyostelium polycephalum vivono sia in ambienti acquatici naturali, stagni, laghi, che costruiti dalla specie umana come piscine oSpa. Si sa da tempo che possono rivelarsi degli agenti patogeni insidiosi e pericolosi. Gli organi colpiti sono essenzialmente l’occhio, con una cheratite che può portare alla cecità e una encefalite, che nel caso della Naegleria aggredisce la sostanza cerebrale con particolare virulenza, con gli esiti nefasti di cui all’oggetto. Le Fla, come tutte le amebe, si nutrono di batteri presenti nell’ambiente acquoso in cui vivono, ma è noto che le interazioni con ...

