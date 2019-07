Allerta Meteo Toscana | criticità per temporali prorogata fino alle 20

Allerta Meteo - il maltempo che flagella l’Italia adesso si sposta al Sud. Freddo anomalo - sembra una Domenica d’autunno [MAPPE] : L’Italia è costretta a fare i conti con il maltempo nel weekend “clou” dell’estate, l’ultimo del mese di Luglio: le temperature sono crollare dopo il caldo africano dei giorni scorsi, e oggi è una Domenica quasi autunnale su gran parte del Paese. In pieno giorno, alle 12:15, abbiamo appena +22°C a Roma, Firenze e Pescara, +21°C a Bologna, Perugia, La Spezia, Viterbo, Siena e Arezzo, +20°C a Venezia, Pisa, Modena e ...

Allerta Meteo con raffiche di vento - a Napoli chiusi parchi e cimiteri : La protezione civile regionale ha diramato per domani domenica 28 luglio un Allerta meteo di colore giallo a causa di «precipitazioni sparse anche a carattere di...

Allerta Meteo - la Protezione Civile lancia un avviso estremo per il weekend : criticità gialla e arancione in 17 Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica sta interessando le Regioni settentrionali del nostro Paese, portando un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche, con temporali diffusi ed intensi, in estensione, da stasera, alle Regioni centrali. La fase di maltempo sarà inoltre caratterizzata anche da una generale intensificazione della ventilazione, associata ad una marcata diminuzione delle temperature sulle Regioni ...

Allerta Meteo Veneto : criticità gialla e arancione fino a lunedì : Dal pomeriggio oggi, in Veneto, sono previste varie fasi di tempo instabile/perturbato con crescente probabilità di rovesci e temporali sparsi sabato, diffusi e frequenti fino a metà giornata di domenica 28. Probabili temporali intensi (forti rovesci, grandinate, forti raffiche di vento) localmente persistenti con quantitativi abbondanti, occasionalmente anche molto abbondanti. Sulla base di questa situazione Meteo, il Centro Funzionale ...

Allerta Meteo Toscana : criticità per piogge e temporali estesa a tutta la regione : La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha esteso a tutta la Toscana il codice giallo per la perturbazione che ha iniziato oggi a interessare la regione e che si protrarrà nella giornata di domani, domenica 28 luglio. Oggi, le precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, interesseranno soprattutto il nord ovest e le zone interne a ridosso dell’Appennino, mentre dal tardo pomeriggio e in serata è atteso un ...

Allerta Meteo Valle d’Aosta : criticità per temporali forti e diffusi fino alla mezzanotte : La Protezione civile regionale della Valle d’Aosta ha diffuso un’Allerta Meteo con criticità gialla (grado 1 su una scala di 3) per temporali forti e diffusi, con validità fino alla mezzanotte di oggi. Si prevedono anche localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari e non si escludono frane superficiali e cadute massi. Domani è attesa ancora qualche precipitazione e successivamente le correnti ...

Dopo caldo africano - Nord : Allerta meteo : 13.35 Temporali e grandinate sono iniziate al Nord ma in 24 ore interesseranno tutto il nostro Paese per una breve interruzione dell'afa. A Torino si contano i danni: decine di alberi caduti nei quartieri Aurora e Falchera e sulla tangenziale Nord a causa di un forte nubifragio. A Milano è allerta meteo con il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro.Sgomberato in Val Daone (Bolzano) un accampamento con 40 scout Dopo una violenta tempesta. A ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani forte instabilità e temporali diffusi : “Nella giornata di domenica 28 luglio il territorio regionale sarà interessato dal transito di un minimo di pressione che determinerà forte instabilità e fenomeni temporaleschi diffusi, in attenuazione nelle ore serali. La criticità idrogeologica viene segnalata con particolare riferimento agli effetti sul reticolo idrografico minore“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato l’Allerta Meteo per ...

Allerta Meteo Liguria : avviso per forti temporali - grandinate e crollo delle temperature : Preceduta dai primi temporali in mattinata è ormai in arrivo sulla Liguria la perturbazione che spazzerà la calura di questa settimana e provocherà rovesci temporaleschi anche forti, grandinate, rinforzo dei venti e, a seguire, un deciso calo delle temperature. Sulla base delle ultime uscite modellistiche e della situazione in atto, l’Allerta Meteo per temporali, emanata da Arpal e diffusa dalla protezione civile regionale è stata anticipata e ...

Allerta Meteo Campania : temporali in arrivo - vento forte e mare agitato : La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di Allerta Meteo con criticità idrogeologica”gialla” valida dalle 6 del mattino alle 20 di domani. Precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, caratterizzate da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, interesseranno buona parte del territorio: sono escluse le zone del Tanagro e del Basso Cilento dove soffieranno venti moderati o forti ...

Allerta Meteo - weekend terribile : sfuriata di maltempo estremo - temperature in picchiata di 20°C. Allarme grandine e tornado : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere un terribile weeken di maltempo, dopo il caldo esagerato dei giorni scorsi con temperature che hanno superato i +40°C in Toscana tra Firenze e Prato e raggiunto diffusamente i +37/+38°C in pianura Padana. Proprio questo caldo così esagerato, come già accaduto tra fine Giugno e inizio Luglio, innescherà fenomeni di maltempo violentissimi: l’energia latente cumulata nei bassi strati ...

Allerta Meteo - FOCUS sul maltempo del weekend : rischio tornado sulle coste - minacce piogge torrenziali - grandine e venti distruttivi : Allerta Meteo – È iniziato un weekend di forte maltempo al Nord e lungo la costa tirrenica, caratterizzato da fenomeni anche molto intensi. In Liguria c’è già stata una grande tromba marina, mentre nella notte Torino è stata interessata da un violento nubifragio, così come le zone alpine. I fenomeni di maltempo sono dovuti ad una profonda depressione che si spinge da ovest verso l’Europa centrale e il Mediterraneo settentrionale con un intenso ...

Meteo - dopo il caldo africano scatta l’Allerta maltempo al Nord e sul Tirreno : Estofex prevede nubifragi - grandine molto grande - vento e tornado [DETTAGLI] : Allerta Meteo – dopo i primi fenomeni di ieri, anche per la giornata odierna si prevede forte maltempo al Nord ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato pesanti avvisi. Allerta di livello 2 per la costa occidentale dell’Italia e per il Nord Italia, principalmente per nubifragi, grandine di dimensioni grandi o molto grandi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 in una fascia che va dalla Spagna ...