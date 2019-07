Allergeni non dichiarati | Ministero della salute richiama il miglio decorticato

Coop richiama Plumcake per rischio presenza di Allergeni non dichiarati : Il richiamo del prodotto si è reso necessario per possibile contaminazione accidentale da glutine non dichiarato in etichetta. La catena della grande distribuzione organizzata raccomanda a chi soffre di celiachia di non consumare i Plumcake con i numeri di lotto segnalati e di restituirli al punto vendita.Continua a leggere

Allergeni non dichiarati - il Ministero della Salute ritira Bombardino liquore all’uovo : Il Ministero della Salute ha deciso il richiamo per rischio presenza di latte non dichiarato in etichetta del Bombardino liquore all'uovo a marchio Psenner: si tratta solo delle bottiglie del lotto L 18325, potenzialmente pericolose per coloro che sono allergici alle proteine del latte. In questo caso, si consiglia di non consumare il prodotto o restituirlo al punto d'acquisto.Continua a leggere