Alessandro Borghi rivela | “Forse mi piacciono pure i maschi Se bevo due vodka lemon di

Alessandro Borghi e come farsi crescere dei baffi alla Dalì 2.0 : Si è divertito un mondo all'ultimo Giffoni, Alessandro Borghi. Si è divertito anche lisciandosi i nuovi baffo vagamente 'surrealisti', alla Salvador Dalì. Con tanto di foto per il pubblico sulla falsariga di alcuni scatti storici del maestro dell'arte modena e contemporanea. Dali's MadonnaSalvador Dalì nel 1951George KonigL'attore sta lavorando al proprio look barba e capelli da mesi, ma guardando il suo album fotografico a ritroso, mai si ...

Non ho mai pensato di interpretare Francesco Totti! Alessandro Borghi pronto per Suburra 3 e Diavoli 2 : Alessandro Borghi al Giffoni 2019 è un fiume in piena non solo per quel che riguarda il suo intenso periodo lavorativo ma anche per i suoi prossimi progetti: Suburra 3 e Diavoli 2. Queste sono le prime novità che vengono a galla e travolgono i fan che ormai lo seguono con sempre più affetto e che attendono con ansia di rivederlo soprattutto nel ruolo che ha cambiato la sua vita, quello di Aureliano nella serie Netflix. \\Proprio questa è una ...

Alessandro Borghi - Diavoli 2 si farà : "Prima però Suburra 3. E non sarò Totti in tv " : La prima stagione di Diavoli deve ancora arrivare in tv, ma si pensa già alla seconda e Alessandro Borghi conferma che tra "un bel po'" tornerà vestire i panni di Massimo de Ruggero sul set della serie co-prodotta da Sky Italia e Lux Vide che lo vede protagonista con Patrick Dempsey. Girata tra Londra e l'Italia, la serie - tratta dall'omonimo romanzo di Guido Maria Brera - deve ancora debuttare sul piccolo schermo. "Non so quando andrà in ...

Alessandro Borghi al Giffoni Film Festival insieme a Giacomo Ferrara : come incontrare le star di Suburra La Serie : Le riprese di Suburra La Serie 3 non sono ancora iniziate ma i fan dei suoi protagonisti si preparano per un evento importante: Alessandro Borghi sarà al Giffoni Film Festival insieme a Giacomo Ferrara. Aureliano e Spadino si ritroveranno insieme allo stesso evento ma mentre il primo avrà modo di commentare Il Primo Re e la Serie Netflix il secondo si unirà a lui proprio per analizzare il fenomeno di Suburra che potrebbe concludersi con la sua ...

Alessandro Borghi riceve l’Ischia Film Award «Sarò Giulio Regeni» : Alessandro Borghi alla penultima serata dell'Ischia Film Festival 2019 Al Castello Aragonese è la serata di Alessandro Borghi. L’attore romano ha ricevuto ieri sera l’Ischia Film Award 2019 ...

Alessandro Borghi : vorrei fare un film su Giulio Regeni : "Voglio fare un film sulla vicenda di Giulio Regeni perchè non mi va giù". Lo dice Alessandro Borghi, premiato con l'Ischia film Award

Alessandro Borghi, che per Netflix è stato Stefano Cucchi, applaudito e riverito per la propria (e a tratti disturbante) bravura, ha detto di voler fare un film su Giulio Regeni. Lo ha detto con tono piccato, ...

«Vanity Da Grande» - quando le star hanno deciso chi diventare : Alessandro Borghi : Lo abbiamo visto farsi biondo platino per la serie Suburra, diventare tossico in Non essere cattivo, capellone e coatto in Fortunata di Sergio Castellitto, e ridotto a pelle e ossa per interpretare Stefano Cucchi in Sulla mia pelle. L’attore romano Alessandro Borghi ormai scherza sul suo stesso trasformismo («mi resta solo una donna da interpretare»), ma è sicuramente uno a cui piace cambiare, spiazzare, osare, reinventarsi di ...

Alessio Lapice a OM - la nomination ai Nastri D’Argento e il rapporto sul set con Alessandro Borghi : “Come un fratello” : Segui tutti gli aggiornamenti quotidiani dello “Speciale Nastri D’Argento 2019” di OM: https://www.optimagazine.com/category/speciale-Nastri-dargento 27 anni appena, Alessio Lapice è uno dei volti nuovi più promettenti del cinema italiano. Prime esperienze televisive in Sotto copertura e Fuoco Amico TF45, in seguito la partecipazione alla seconda stagione di Gomorra – La Serie. Poi il cinema: Il Padre D’Italia, un road movie intimista ...

Alessandro Borghi sostiene i ragazzi del Cinema America a Roma e annuncia azioni contro gli aggressori : “Parassiti” (video) : Come tanti colleghi attori, registi, produttori, intellettuali e semplici appassionati di Cinema, anche Alessandro Borghi non ha fatto mancare il suo supporto ai ragazzi del Cinema America che ormai da anni portano in piazza San Cosimato a Trastevere, ogni estate, decine di film in proiezione gratuita e grandi artisti chiamati ad introdurli. Come vi abbiamo raccontato, era stato proprio Alessandro Borghi, insieme al resto del cast e al ...

Cinema America Alessandro Borghi nuovo messaggio «La politica non c’entra niente - siete soltanto dei parassiti» : Il Cinema America resiste ! Sono stati identificati gli aggressori di sabato scorso a Trastevere. Si tratta di alcuni esponenti di CasaPound. Mentre il presidente del Piccolo America, Valerio Carrocci resiste è arrivata nelle ultime ore un’altra violenta risposta da parte dei sostenitori ...

Alessandro Borghi a Roma incontra pubblico e studenti venerdì 7 giugno per Sulla Mia Pelle : come partecipare : Alessandro Borghi continua ad incontrare il pubblico della sua città per parlare del film Sulla Mia Pelle, in cui ha interpretato magistralmente - vincendo per questo un David di Donatello come Miglior Attore Protagonista - il geometra Romano Stefano Cucchi nella sua ultima settimana di vita. L'attore Romano aveva già preso parte alla proiezione pubblica in piazza San Cosimato a Trastevere insieme al resto del cast e al regista Alessio ...

Alessandro Borghi in piazza per Sulla Mia Pelle schierato a favore dei codici identificativi per la polizia (video) : Primo ospite della rassegna Cinema In piazza a Trastevere, insieme al resto del cast e al regista Alessio Cremonini, Alessandro Borghi ha partecipato con orgoglio alla proiezione pubblica e gratuita in piazza San Cosimato del film Sulla Mia Pelle, che gli è valso un David di Donatello come Miglior Attore Protagonista per il ruolo di Stefano Cucchi nel racconto della morte del giovane geometra romano dopo un arresto per droga nel 2009, oggetto di ...