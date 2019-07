Adriatica Ionica Race 2019 | la magia di Remco Evenepoel è preludio di un fulmine pronto a

Adriatica Ionica Race – Evenepoel si impone nella quarta tappa - Padun conserva la maglia da leader : nella quarta tappa dell’Adriatica Ionica Race, il talento belga di 19 anni vince in solitaria davanti a Masnada e Gilbert. Padun resta leader La quarta tappa dell’Adriatica Ionica Race se l’aggiudica Remco Evenepoel, il corridore belga si impone in solitaria sul traguardo di Cormons ottenendo così il suo terzo successo in carriera. Splendida l’azione del giovane 19enne che, uscito dal gruppo dopo il gpm di San ...

Adriatica Ionica Race – Padun conquista la terza tappa - trionfo esaltante per l’ucraino sulle Dolomiti : Il corridore della Bahrain-Merida trionfa sul Lago di Misurina precedendo Dayer Quintana e Ben Hermans Grandissima vittoria di Mark Padun nella terza tappa della Adriatica Ionica Race, la frazione regina svoltasi sulle Dolomiti e conclusa sul Lago di Misurina. Messo alle spalle un difficile avvio di stagione, il 23 ucraino conquista il successo precedendo Dayer Quintana, fratello di Nairo ieri vincitore al Tour de France, e Ben Hermans. ...

Adriatica Ionica Race – Che spettacolo la Quick Step! A Grado vince Hodeg : Hodeg trionfa a Grado, prendendosi la seconda tappa dell’Adriatica Ionica Race: splendida tripletta della Deceuninck Quick Step Splendida tripletta nella seconda tappa dell’Adriatica Ionica Race per la Deceuninck Quick Step: Hodeg ha trionfato sul traguardo di Hodeg, dopo 186 km di pedalata con partenza da Favaro Veneto. Il 22enne colombiano ha tagliato per primo il traguardo, lasciandosi alle spalle i compagni di squadra ...

Ciclismo – Phil Bauhaus trionfa nel criterium inaugurale dell’Adriatica Ionica Race : Phil Bauhaus ha vinto il criterium di apertura della seconda edizione dell’Adriatica Ionica Race: il tedesco ha vinto in volata sul colombiano Alvaro Hodeg e sul belga Sep Vanmarcke Prende il via la seconda edizione dell’Adriatica Ionica Race, inaugurata quest’oggi con il criterium d’apertura vinto da Phil Bauhaus in quel di Mestre. Il ciclista tedesco della Bahrain Merida ha trionfato in volata davanti al ...

Adriatica Ionica Race 2019 : tutti i principali italiani in gara. Masnada il faro - Conci e Zaccanti i giovani in rampa di lancio - ritorna Bennati : C’è tanta attesa per vedere cosa saranno in grado di fare i corridori italiani impegnati alla seconda edizione della Adriatica Ionica Race 2019. Ci sarà infatti tanto spazio per mettersi in mostra alla ricerca di qualcosa di importante e alcuni talenti azzurri hanno proprio bisogno della giusta iniezione di fiducia in vista del finale di stagione. Sicuramente Fausto Masnada (Androni-Sidermec) proverà ad andare all’attacco ...

Adriatica Ionica Race 2019 : i favoriti sono Hermans - Masnada e Dombrowski - ma attenzione alla mina vagante Evenepoel : L’unica certezza al via della Adriatica Ionica Race 2019 è che non ci sarà un dominatore in grado di sbarazzarsi della concorrenza nell’unico arrivo in salita alle Tre Cime di Lavaredo. D’altronde era attesa la presenza di Richard Carapaz, che ha invece ritardato il suo ritorno alle corse dopo la vittoria al Giro d’Italia. Così, regnerà l’equilibrio e ci sarà spazio per tanti nel mettersi in mostra nella seconda ...

Adriatica Ionica 2019 : il percorso e le 5 tappe ai raggi X. Le Tre Cime di Lavaredo attendono la battaglia tra gli scalatori : C’è il terreno per tutti nelle cinque tappe della seconda edizione della Adriatica Ionica Race che prende il via mercoledì da Mestre. Apriranno le danze due occasioni cucite su misura dei velocisti, salvo poi lasciare spazio agli scalatori puri prima di due tappe con finale tipico da classiche. Insomma, un contesto che offre ai corridori motivi per far emozionare gli appassionati italiani. Gli organizzatori, guidati Moreno Argentin, hanno ...

Adriatica Ionica 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Gilbert ed Evenepoel : Deciso salto di qualità per la Adriatica Ionica Race 2019, seconda edizione della corsa a tappe ideata da Moreno Argentin che prenderà il via da Venezia nella giornata di mercoledì 24 luglio e si concluderà a Trieste domenica 28 luglio. Rispetto allo scorso saranno molto più numerose le formazioni di primo piano del panorama internazionale Presenti, tra le quali spicca sicuramente la Deceuninck-QuickStep tra le cui fila ci saranno il fuoriclasse ...

Adriatica Ionica Race 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Torna il grande ciclismo professionistico sulle strade italiane. Proprio mentre in Francia si sta correndo il Tour de France, anche l’Italia torna ad essere protagonista: da Venezia Mestre mercoledì inizierà l’Adriatica Ionica Race. La corsa a tappe italiana, cinque le frazioni previste, che vede ai nastri di partenza tanti campioni del presente come Philippe Gilbert (Deceuninck Quick-Step), ma anche il predestinato per eccellenza ...