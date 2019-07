Accadde oggi | 28 luglio 1962 | nasce la Bundesliga

Accadde oggi : il 25 luglio 1943 la caduta del fascismo : La notte del 25 luglio 1943 l’approvazione dell’ordine del giorno Grandi alla seduta del Gran Consiglio provoca la caduta del fascismo: seguiranno l’arresto e la liberazione di Mussolini, la nascita della Repubblica sociale, la fucilazione di Ciano e di altri gerarchi che avevano votato a favore, e la guerra civile che divise gli italiani fino alla Liberazione. L'articolo Accadde oggi: il 25 luglio 1943 la caduta del fascismo ...

Accadde oggi - 20 luglio 1969 : l’uomo mette piede sulla Luna : Cinquant’anni. Sono passati già 50 anni dalla missione Apollo 11, la prima a portare l’uomo sulla Luna. Partito dal Kennedy Space Center il 16 luglio, Apollo 11 vide Neil Armstrong, Michael Collins, Buzz Aldrin come membro dell’equipaggio. Il 20 luglio del 1969 il modulo Lunare chiamato “Eagle” venne separato dal “Columbia“. Collins rimase a bordo del Columbia, mentre l’Eagle con Armstrong e Aldrin, scese sulla ...

Accadde oggi : il 14 luglio 1789 la presa della Bastiglia dà il via alla Rivoluzione Francese : La distruzione della Bastiglia, castello parigino adibito a carcere per gli oppositori della monarchia avvenuta il 14 luglio 1789, dà il via alla Rivoluzione Francese. Il 14 luglio è tuttora celebrato in Francia come giorno della festività nazionale. La Bastiglia era vista dal popolo come simbolo del potere monarchico, ma venne attaccata anche per procurarsi munizioni e polvere da sparo. La conquista della fortezza fu un evento di grande potere ...

Accadde oggi : il 12 Luglio 2016 lo scontro tra treni in Puglia - in un VIDEO le voci del disastro ferroviario : Il 12 Luglio 2016 si è verificato un disastro ferroviario in Puglia: morirono 23 persone e altre 50 rimasero ferite a causa dello scontro tra un treno partito da Andria con un convoglio proveniente da Corato. Nel terzo anniversario della strage l’Astip, Associazione Strage treni in Puglia, che riunisce molti familiari delle vittime, ha realizzato un VIDEO di pochi minuti in cui è stato incluso l’audio di una richiesta di soccorso, ...

Accadde oggi - 11 luglio 1982 : l’Italia diventa campione del mondo per la terza volta : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per gli appassionati di calcio e per gli amanti delle statistiche. Quella dell’11 luglio 1982 può essere considerata una giornata storica, l’Italia vince infatti il suo terzo Mondiale. Allo stadio Bernabeu la squadra di Enzo Bearzot supera in finale la Germania Ovest con il risultato di 3-1, è un trionfo per gli azzurri. Il ...

Accadde oggi - nel 1913 la temperatura più alta mai registrata sulla Terra : +56 - 7°C : Era esattamente il 10 luglio 1913 quando negli Usa si toccò un record rimasto ancora tutt’oggi imbattuto: la temperatura più calda mai registrata sulla Terra. A Fornace Creek, nella Death Valley in California, la colonnina di mercurio toccò i 56,7 gradi centigradi. Al secondo posto, nella classifica delle temperature più calde di sempre, ci sono i 55 gradi del 1931 a Kebili, in Tunisia. In terza e quarta posizione troviamo invece i 53,9 ...

Accadde oggi : l’esplosione e poi la nube tossica - il 10 luglio 1976 il disastro di Seveso : Il 10 luglio 1976 una nube chimica tossica, sprigionatasi dalla fabbrica Icmesa di Meda, investì le cittadine di Desio e di Seveso. Il micidiale composto a base di Diossina provocò il maggior disastro ecologico mai verificatosi in un paese industrializzato. Il processo di decontaminazione è durato oltre 10 anni. L’incidente avvenne alle 12:37, quando un reattore dello stabilimento destinato alla produzione di triclorofenolo esplose ...

Accadde oggi – 10 luglio 2016 - il Portogallo è campione d’Europa : le lacrime di Ronaldo - la gioia di Eder : Il 10 luglio 2016 il Portogallo vinceva l’Europeo. La Francia si arrendeva ai tempi supplementari al gol di Eder. Una notte storica per i lusitani che speravano di non rivivere quella della finale del 2004 in casa, clamorosamente persa contro la Grecia. Al 9′ Payet decide di togliere dalla scena Cristiano Ronaldo con un fallo molto duro che Clattenburg non fischia neanche. Al 24′ l’asso lusitano alza bandiera ...

Accadde oggi - 9 luglio 2006 : l’Italia è campione del mondo! : E’ l’Accadde oggi‘ più dolce, più bello che il sottoscritto potesse scrivere. Così come ogni italiano. Sì, ogni italiano, anche non semplice tifoso o appassionato di calcio: un bambino, un ragazzo, un adulto, un anziano. Chiunque. Chiunque quella sera ha gioito, la sera del 9 luglio 2006: dopo una partita infinita, l’Italia ha la meglio della Francia ai calci di rigore e diventa campione del mondo per la quarta ...

Accadde oggi : nel 1978 Sandro Pertini viene eletto Presidente della Repubblica - dopo ben sedici scrutini : Era l’8 luglio 1978 quando, dopo ben sedici scrutini, Sandro Pertini venne eletto Presidente della Repubblica Italiana. In dodici dei sedici scrutini necessari all’elezione di uno dei presidenti più amati del nostro Paese, era Giorgio Amendola ad essere in testa. Alla fine la maggioranza fu schiacciante: a favore di Pertini 832 voti su 995. Sandro Pertini era nato a Stella, in Liguria, nel 1896, e fu il primo, se non l’unico, ...

Accadde oggi - 7 luglio 1974 : Gerd Muller regala il Mondiale alla Germania Ovest : Quasi 80 mila gli spettatori presenti alla finale che concludeva la decima edizione dei Mondiali di Calcio. Quel 7 luglio 1974, esattamente 45 anni fa, all’Olympiastadion di Monaco di Baviera. Protagonista della finale fu Gerd Muller, storico centravanti del Bayern Monaco, autore del gol decisivo al 43′. La partita si mise male per i tedeschi con il rigore vincente di Neeskens al 2′, che diede il vantaggio ...