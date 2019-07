A 8 anni dalla morte di Amy Winehouse l' ex marito vuole parte del suo patrimonio

Bimbo di 11 anni rifiutato dalla famiglia perché autistico : gara di solidarietà per sostenerlo : Alla base della drammatica decisione dei familiare del minore ci sarebbe una oggettiva difficoltà economica dei parenti accompagnata da mancanza di sostegno. Per questo dalla fondazione Trentina per l’Autismo consigliano a tutti quelli che voglio dare una ano di aiutare le famiglie in difficoltà per evitare altri casi analoghi.

Tempesta Vaia : 12 milioni di euro per la rimozione del legname in Alto Adige - contributi dalla Provincia di Bolzano per i danni alle case : Nuovo passo in avanti in Alto Adige per gli aiuti ai proprietari dei boschi danneggiati dalla Tempesta Vaia di fine ottobre. Da lunedì 29 luglio, infatti, sarà possibile presentare, presso le stazioni forestali di riferimento sul territorio, domanda di contributo per i lavori di rimozione del legname. A disposizione vi sono circa 12 milioni di euro, alla luce delle oltre 2mila domande previste, e per evitare di dover attendere in coda, il ...

Jeff Bridges protagonista di una serie tv dopo più di 50 anni dalla precedente esperienza : dopo più di 50 anni Jeff Bridges torna protagonista di una serie tv.L'attore sarà il protagonista di The Old Man una nuova serie drama ordinata da FX scritta dagli autori di Black Sails Jon Steinberg e Robert Levine e ispirata a un romanzo omonimo di Thomas Perry. Nella serie Jeff Bridges sarà Don Chase che ha lasciato la CIA ormai da più di dieci anni, decidendo di vivere isolato e senza destare troppa attenzione.prosegui la letturaJeff ...

Trento - bimbo di 11 anni rifiutato dalla famiglia perché autistico : andrà in affido : Da Trento arriva un'agghiacciante storia di disperazione e solitudine che vede protagonista un bimbo di soli 11 anni. Il piccolo, affetto da autismo, è stato rifiutato dalla sua famiglia di origine ed è stato affidato al Tribunale dei Minori. A denunciare la vicenda sono stati gli operatori di Casa Sebastiano, una struttura all'avanguardia specializzata per "bambini con esigenze speciali", avente sede a Coredo (frazione di Predaia), in Val di ...

Bimbo autistico di 11 anni rifiutato dalla famiglia : «Non lo vogliono più» : Una storia tragica, di disperazione e solitudine, che gli operatori di Casa Sebastiano, una struttura all’avanguardia per l’autismo, hanno voluto rendere pubblica

Trento - rifiutato dalla famiglia perché autistico : bimbo di 11 anni è affidato al Tribunale : Un bambino autistico di 11 anni è stato rifiutato dalla famiglia perché disabile ed affidato al Tribunale dei Minori: è questa la denuncia fatta via social dagli operatori di Casa Sebastiano, centro d'eccellenza per l'autismo che si trova a Trento, che nei giorni scorsi hanno ricevuto la richiesta di sistemare il piccolo: "O sono disgraziati o sono disperati. Se una famiglia si arrende, le Istituzioni hanno fallito"Continua a leggere

Rifiutato dalla famiglia a 11 anni perché autistico - affidato al Tribunale dei Minori : Rifiutato dalla famiglia a 11 anni perché autistico e affidato al Tribunale dei Minori. Una storia tragica, di disperazione e solitudine, che gli operatori di Casa Sebastiano, struttura all’avanguardia in Trentino per l’autismo, si sono trovati di fronte, “come uno schiaffo”. Tanto da rendere pubblica la storia sui canali social della Fondazione trentina per l’autismo. “Dobbiamo trovare una sistemazione ...

Arzillo anziano 96enne chiede e ottiene il divorzio dalla moglie di 41 anni più giovane perché il matrimonio non è stato mai consumato : Un uomo di 96 anni ha deciso di chiedere il divorzio perché con la moglie molto più giovane di lui, non aveva mai consumato il matrimonio. I giudici, dopo un’attenta analisi del caso, hanno deciso di concedere il divorzio e condannato la donna al pagamento delle spese di giudizio pari a 4.355 euro. La donna non avrà diritto a nessun assegno di mantenimento e in caso di morte dell’ex marito non potrà aspirare alla pensione ...

Google Foto è un successo e tocca quota 1 miliardo di utenti a quattro anni dalla nascita : Google Foto ha raggiunto quota 1 miliardo di utenti a quattro anni dal suo lancio al Google I/O 2015, per l'occasione Google lancia la Google Gallery Go. L'articolo Google Foto è un successo e tocca quota 1 miliardo di utenti a quattro anni dalla nascita proviene da TuttoAndroid.

9 anni dalla formazione degli One Direction - i 5 ragazzi inglesi che hanno conquistato il mondo : Era il 23 luglio 2010 quando gli One Direction diventavano una band e oggi sono trascorsi esattamente 9 anni da quel momento in cui le vite di cinque ragazzi inglesi cambiarono per sempre. Non tutti forse sanno che gli One Direction sono, per certi versi, un progetto nato a tavolino da un'idea di Simon Cowell, il manager del gruppo. I cinque ragazzi si erano presentati ai provini di X Factor UK da solisti per poi essere riuniti in un gruppo dai ...

Agropoli - trascinato al largo dalla corrente : Biagio annega a 15 anni davanti al padre : Tragedia questo pomeriggio al porto di Agropoli (Salerno). Un ragazzo di 15 anni, Biagio Manganelli, è annegato. Stando alle prime ricostruzioni si trovava in barca, un natante a vela di circa...

Australia - Rita decapitata dalla figlia a 57 anni : la sua testa trovata davanti casa dei vicini : Rita Camilleri, 57 anni, è stata decapitata nella sua casa di Sidney, in Australia, dalla figlia Jessica, di 25 anni, davanti al nipotino. La sua testa è stata poi posizionata fuori dalla porta d'ingresso dell'abitazione dei vicini. Gli agenti di polizia hanno definito questa come delle scene del delitto più orribili a cui abbiano assistito. Fermata, l'assassina sarà sottoposta a perizia psichiatrica.Continua a leggere

Ricordo di von Karajan a trent'anni dalla morte - : Giovanni Gavazzeni Il 16 luglio 1989 moriva Herbert von Karajan. Moriva sulla sommità della fama, dopo aver costruito una carriera formidabile che lo aveva portato alla guida simultanea della Filarmonica di Berlino (succedendo al suo più fiero negatore, Wilhelm Furtwängler) e del Festival di Salisburgo, dove fino alla sua scomparsa inviti ed esclusioni erano amministrati secondo i gusti del Sovrano, evitando eventuali «ombre» che ne ...

Dalla Luna a Marte : 50 anni dopo lo sbarco il satellite ci aiuterà a raggiungere il pianeta rosso : La Luna è considerata un tassello fondamentale per arrivare a conquistare Marte, l'obiettivo più ambizioso delle agenzie aerospaziali governative e private. Per questa ragione la NASA ha recentemente annunciato un intenso programma che nel 2024 porterà di nuovo gli astronauti americani a solcare la regolite Lunare.Continua a leggere