28 luglio | maltempo sull’Italia | i fatti e le notizie di oggi

27 luglio : allerta maltempo - i fatti e le notizie di oggi : oggi sabato 27 luglio 2019 è il 208esimo giorno dell’anno. La Chiesa venera San Celestino I (Papa) e San Pantaleone (Medico e Martire). L'Italia sarà divisa a metà dalle previsioni meteo, con pioggia e maltempo al Nord e caldo al Sud. Il segno zodiacale è il Leone.

Previsioni meteo 27 luglio - nubifragi e maltempo al Nord ma il caldo resiste al Sud : Che tempo farà oggi sabato 27 luglio? Le Previsioni meteo spaccano l'Italia a metà, con maltempo e forti temporali al Centro e al Nord, dove sono ben 6 le regioni con allerta meteo, e ancora sole e caldo al Sud e su Sicilia e Sardegna. Ma la situazione peggiorerà ulteriormente domenica, quando si registrerà ovunque un sensibile calo termico.

Maltempo - a Sirolo 2 - 3 milioni di danni per il tornado del 9 luglio : Ammonta a 2 milioni e 320 mila euro la prima stima indicativa dei danni pubblici e privati inserita dal Comune di Sirolo nella procedura regionale per il riconoscimento dello stato di emergenza e per la quantificazione dei danni derivanti dalla tromba d’aria del 9 luglio scorso. Lo rende noto lo stesso Comune. Intanto continuano i lavori per il recupero dell’amianto, proveniente dai tetti di alcuni capannoni, e dei tronchi e rami ai ...

Maltempo Milano Marittima : mezzo milione alle imprese per i danni del tornado del 10 luglio [FOTO e VIDEO] : Il Comune di Cervia ha pubblicato il bando per le attività economiche di Milano Marittima danneggiate dal tornado del 10 luglio scorso e che potranno contare sul mezzo milione di euro stanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Il Maltempo ha investito la località cervese devastando un settore rilevante della spiaggia, i viali principali e oltre 30 ettari fra Pineta e Parco Naturale lungo una traccia di 2,5 chilometri. Per fare il punto sugli ...

Previsioni Meteo 16 luglio - ondata di maltempo investe il sud : raffica di temporali : raffica di temporali anche intensi al sud prima del ritorno del sole. Le Previsioni Meteo di oggi martedì 16 luglio e domani mercoledì 17 luglio indicano infatti lo spostarsi di una intesa perturbazione dal nord verso sud con tutto il suo carico di nubifragi e temporali. L'instabilità proseguirà anche nei giorni successivi anche se con fenomeni meno intensi .Continua a leggere

Previsioni meteo settimana dal 15 luglio : iniziale maltempo e successivo miglioramento : Il meteo della settimana che parte dal 15 luglio inizierà male per gran parte dell'Italia. Sul mare di Liguria la formazione di vortici di bassa pressione originaria delle perturbazioni che si presenteranno durante il corso della settimana. Inizio della settimana con rovesci e temporali da lunedì 15 A partire dalla giornata di lunedì, la situazione meteorologica sarà instabile su molte regioni dello Stivale, dove si manifesteranno forti ...

Maltempo e freddo anomalo - il 15 luglio l’Italia si risveglia in autunno : neve sulle Alpi - piogge torrenziali in pianura [FOTO] : freddo e Maltempo al Nord, come se fossimo in pieno autunno, invece siamo al 15 Luglio, giro di boa dell’estate, in quello che dovrebbe essere il periodo più caldo dell’anno. Sta diluviando a Torino, dove sono caduti ben 105mm di pioggia e la temperatura è ancora ferma a +13°C in pieno giorno. Sta piovendo anche a Genova con appena +17°C: il freddo anomalo di queste ore è oltre ogni aspettativa delle previsioni della vigilia. Mentre ...

Previsioni meteo 15 luglio - ondata di maltempo sull’Italia : nubifragi - temporali e grandinate : Intensa fase di maltempo sull'Italia. Le Previsioni meteo di oggi 15 luglio indicano l'arrivo di una nuova perturbazione intensa sul nostro Paese che si sposterà da nord ovest verso sud portando il suo carico di nubifragi, temporali e grandinate prima sulle regioni settentrionali e poi su quelle centrali e meridionali.Continua a leggere

Allerta Meteo Genova - grande mobilitazione in città per il forte maltempo di Lunedì 15 luglio : Potenziato a Genova il monitoraggio di fiumi e torrenti in seguito alla dichiarazione di stato di Allerta gialla per temporali e piogge diffuse che va dalle ore 22 di oggi alle ore 2 di domani e di Allerta arancione dalle 2 della prossima notte alle 15 di domani e gialla dalle 15 alle 18 di domani sul territorio del Comune di Genova, diramata dalla Regione Liguria. Il potenziamento e’ stato deciso nel corso della riunione di oggi ...

Allerta meteo della Protezione Civile : Lunedi' 15 luglio di forte maltempo sull'Italia : Una bassa pressione di origine atlantica apporterà diffuso maltempo nella giornata di domani. Piogge e temporali interesseranno prima le regioni centro-settentrionali poi si sposteranno anche al Sud...

Maltempo - è un luglio di meteo estremo sull’Italia : 10 violente grandinate al giorno nel nostro Paese! : Nel prima metà del mese di Luglio sull’Italia si sono abbattute in media più di 10 grandinate violente al giorno che hanno provocato pesanti danni nelle città e nelle campagne dove in questo momento i chicchi distruggono verdure, frutta e cereali prossimi alla raccolta mandando in fumo un intero anno di lavoro. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in occasione dell’ultima ondata di Maltempo che investe il Paese ...

Meteo luglio - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : Estate in pausa - maltempo e temperature sotto la media anche la prossima settimana : Sta iniziando un weekend di forte maltempo al Centro-Sud dopo i fenomeni estremi di metà settimana che hanno messo in ginocchio buona parte della costa adriatica. Siamo a metà Luglio ma non sembra affatto Estate sulle regioni centro-meridionali, che nelle prossime ore potrebbero essere colpite da fenomeni di forte intensità, come venti distruttivi, nubifragi, grandine e persino tornado. Meteo, è di nuovo allerta per la costa adriatica: rischio ...

Maltempo Pescara : il Coc resta aperto. Sindaco : “Siamo rimasti sorpresi - non avevamo avuto nessuna comunicazione”. Scadenza 20 luglio per domanda risarcimenti : Il Centro operativo comunale (Coc) di Pescara resta aperto due giorni dopo la violenta ondata di Maltempo che ha devastato il capoluogo adriatico e gran parte della fascia costiera abruzzese, conferma il Sindaco Carlo Masci. Una decisione legata anche al nuovo avviso di allerta ‘arancione’ diffuso, per sabato 13 e domenica 14, dal Centro funzionale della Regione Abruzzo. “Mercoledì scorso siamo rimasti tutti sorpresi, non ...

Meteo - maltempo nel weekend : ma quando torna il caldo? «Estate in crisi fino a fine luglio» : Estate in crisi almeno fino alla fine del mese: dopo una settimana all'insegna del maltempo, con trombe d'aria e grandinate a mettere in ginocchio alcune parti dell'Italia, nemmeno il...