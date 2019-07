24 Ore di Spa - Dal diluvio emerge la Porsche

Carabiniere ucciso - il racconto della studentessa : "Gabriel è uno spacciatOre. È matto sotto effetto di droga" : Giovanna Stella La compagna di classe del 18enne americano fermato per la morte del Carabiniere rivela: "Ha molta rabbia". E su Lee: "È cattivo" La morte del vicebrigadiere Mario Rega Ceriello nella notte fra il 25 e il 26 luglio ha sconvolto l'Italia. E anche gli Usa. Al momento, i fermati per l'omicidio del militare sono Finnegan Lee Elder, il 19enne, e Gabriel Christian Natale Hjorth, il 18enne. Dopo le prime ammissioni e rimpalli ...

Carabiniere ucciso - il racconto della studentessa : "Gabriel è uno spacciatOre È matto sotto effetto di droga" : Giovanna Stella La compagna di classe del 18enne americano fermato per la morte del Carabiniere rivela: "Ha molta rabbia". E su Lee: "È cattivo" La morte del vicebrigadiere Mario Rega Ceriello nella notte fra il 25 e il 26 luglio ha sconvolto l'Italia. E anche gli Usa. Al momento, i fermati per l'omicidio del militare sono Finnegan Lee Elder, il 19enne, e Gabriel Christian Natale Hjorth, il 18enne. Dopo le prime ammissioni e rimpalli ...

Carabiniere ucciso - l'americano confessa : «Pensavo che Mario fosse uno spacciatOre» : «Pensavo fosse uno spacciatore». Cerca, in qualche modo di giustificarsi Elder Finnegan Lee, responsabile assieme Christian Gabriel Natale Hjorth dell'assassinio del vicebrigadiere...

Vespa : 'SuccessOre di Mattarella eletto da M5S-PD? Non ci sarebbe da meravigliarsi' : La lunga esperienza giornalista di Bruno Vespa è alla base del fatto secondo cui la sua sia un'opinione abbastanza autorevole quando c'è da provare a delineare orizzonti e prospettive della politica italiana. Gli interrogativi attuali, al momento, riguardano quanto l'attuale maggioranza governativa formata da Lega e Movimento Cinque Stelle è destinata a restare in piedi e cosa accadrebbe qualora tutto dovesse crollare. A ciò si aggiunge ...

Bruno Vespa - il successOre di Sergio Mattarella : "Potrebbero eleggerlo Pd e M5s" : "Con l'aria che tira e con i riposizionamenti parlamentari degli ultimi giorni, non ci sarebbe da meravigliarsi se il successore di Sergio Mattarella fosse eletto da 5 Stelle e Partito democratico che nel parlamento attuale hanno la maggioranza assoluta". Per Bruno Vespa le continue liti nel governo

24 Ore di Spa : terzo tempo per Davide Rigon nella Superpole : Al termine della Superpole disputata venerdì pomeriggio sul circuito di Spa, seconda fila per la migliore delle Ferrari, con Davide Rigon terzo a 218 millesimi dalla pole, mentre Daniel Serra scatterà dalla terza fila. Al termine delle quattro sessioni di qualifica disputate giovedì e che garantivano l’accesso a questa speciale lotta, le Ferrari di SMP […] L'articolo 24 Ore di Spa: terzo tempo per Davide Rigon nella Superpole sembra ...

24 Ore di Spa : due Ferrari in lotta per la Superpole : Al termine delle quattro sessioni di qualifiche della 24 Ore di Spa le Ferrari 488 GT3 di HubAuto Corsa e di SMP Racing si sono garantite il diritto di prendere parte alla Superpole, la sessione che domani determinerà la griglia di partenza definitiva per la difficile gara belga. Con 72 vetture in pista, trovare il […] L'articolo 24 Ore di Spa: due Ferrari in lotta per la Superpole sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

La testimonianza anonima di ex Naughty Dog parla di crunch e alcuni spaventosi turni di lavoro da 24 Ore : Negli ultimi anni si parla con sempre maggiore attenzione delle condizioni di lavoro degli sviluppatori e della delicata questione crunch, quei periodi in cui una software house si dedica a orari di lavoro spesso massacranti per riuscire a rispettare certe deadline o per completare definitivamente un progetto. Si tratta di una pratica che colpisce praticamente tutte le grandi software house e quello di cui vi parliamo oggi non è di certo un caso ...

Ex Naughty Dog parlano di crunch e spaventosi turni di lavoro da 24 Ore : Negli ultimi anni si parla con sempre maggiore attenzione delle condizioni di lavoro degli sviluppatori e della delicata questione crunch, quei periodi in cui una software house si dedica a orari di lavoro spesso massacranti per riuscire a rispettare certe deadline o per completare definitivamente un progetto.Un reportage di COGConnected, ha raccolto diverse dichiarazioni di ex Naughty Dog che hanno preferito rimanere anonimi e che hanno ...

Per i giornali spagnoli James è praticamente un giocatOre dell’Atletico. Il Napoli ha mollato la spugna : Mentre in Italia si continua a parlare di telefonate tra Carlo Ancelotti e James Rodriguez, in Spagna sono oramai convinti che il colombiano sia un giocatore dell’Atletico. A far pensare è il fatto che dopo più di due mesi di trattative non si sia ancora chiuso tra il Real e la società di De Laurentiis. Se qualche speranza ancora arriva dalle parole del tecnico emiliano che ieri da Dimaro ha parlato di James e della possibilità che lui e ...

Kevin Spacey - i 60 di un attOre cult con una pesante ombra : La parola chiave è riabilitazione. Kevin Spacey oggi compie sessant'anni. Una settimana fa le accuse in uno dei processi che lo vedevano imputato, quello di Nantucket, sono cadute. Non perché la sua non colpevolezza sia stata provata al di là di ogni dubbio, ma perché William Little, la vittima, si è rifiutata di proseguire la sua testimonianza. Per Spacey rimangono ancora due casi giudiziari aperti (uno nel Regno Unito, un altro negli Stati ...

A Zoomarine spazio ai bambini con i protagonisti di ‘Coccole SonOre’ : Roma – I protagonisti di “Coccole Sonore” Greta e Whiskey il ragnetto arrivano a Zoomarine per un week-end tutto dedicato ai bambini. Sabato 27 e domenica 28 luglio due pomeriggi, a partire dalle ore 14, con i protagonisti dei video piu’ amati dai bambini. Canzoncine, filastrocche, giochi ed animazione per un fine settimana all’insegna della musica e dell’allegria con il karaoke delle famiglie, le fotografie ...

“Aiuto - sto mOrendo di cancro” - ma è una truffa : Carla chiede soldi per risparmiare sulle nozze : Carla Louise Evans, 29enne mamma di due bimbi di Trecenydd, ha detto di avere un cancro alla vescica e una forte insufficienza epatica per convincere un ente benefico che finanzia i matrimoni dei malati terminali a pagare le sue nozze. Ma era una truffa e, dopo essere stata denunciata per frode, rischia una condanna da sei mesi a tre anni di carcere.Continua a leggere

Sardegna - 6 vittime della strada in 24 Ore : a Stintino auto travolge motociclista spagnolo : Quella di ieri è stata una giornata di sangue sulle strade della Sardegna. In appena ventiquattro ore sono morte in incidenti stradali sei persone. L’ennesima tragedia nella tarda serata di martedì: un motociclista spagnolo è stato travolto da un’auto sulla strada che collega Porto Torres e Stintino.Continua a leggere