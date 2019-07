Xiaomi lancia tramite la controllata 90 Points le Ultra-light Sports Shoes | scarpe

Xiaomi lancia Mi Handheld Vacuum Cleaner e Mi Air Purifier 2H in Italia per una casa smart e pulita : Insieme a Xiaomi Mi A3 il colosso cinese ha presentato oggi quattro gadget intelligenti. Scopriamo i due prodotti destinati alla casa intelligente. L'articolo Xiaomi lancia Mi Handheld Vacuum Cleaner e Mi Air Purifier 2H in Italia per una casa smart e pulita proviene da TuttoAndroid.