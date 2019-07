Vodafone propone tanti smartphone a rate a clienti selezionati e cambia alcuni costi di

Vodafone Happy Black rinnova il proprio portafoglio proponendo nuovi sconti : Vodafone ha aggiornato la lista dei vantaggi dedicati ai clienti iscritti al programma fedeltà Happy Black . In particolare, per il mese di Luglio 2019 sono disponibili nuovi sconti per Booking.com e per il servizio di streaming NOW TV. L'articolo Vodafone Happy Black rinnova il proprio portafoglio proponendo nuovi sconti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone propone vari smartphone a rate da 2 - 99 euro al mese e anticipo zero : In questi giorni Vodafone sta offrendo ad alcuni suoi già clienti selezionati la possibilità di acquistare degli smartphone a rate con anticipo zero per mezzo di una campagna promozionale negli store aderenti tramite SMS o notifica dall'app My Vodafone e riguarda smartphone Apple, Huawei, Samsung ed LG.