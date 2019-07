Vittorio Feltri | immigrazione | Il libro progressista che mi ha sorpreso

Vittorio Feltri sul carabiniere ucciso a Roma : "Fosse morto un ladro..." - la rabbia per il vergognoso silenzio : C'è chi, davanti all'assassinio del carabiniere di Roma, Mario Regia Cerciello, ammazzato a coltellate a 35 anni, punta il dito altrove. Roberto Saviano, per esempio, che chiede di diffidare dai "delinquenti politici" che farebbero propaganda sulla vicenda, quando in verità il primo a farla è lui, m

Vittorio Feltri : "L'Istat svela che l'Italia è il Paese europeo in cui si vive di più - merito dello smog?" : È ufficiale, statisticamente provato: la longevità è femmina nonché italiana. Lo certifica l' Istat che rende noto un fatto stupefacente: l' Italia è il Paese europeo in cui si campa più a lungo. I nostri residenti, al primo gennaio 2019, esprimono un record praticamente mondiale: ben 14.456 di essi

Vittorio Feltri : "Il miracolo della Fede". L'immensa Pellegrini e l'oro ai mondiali di nuoto : "miracolo della Fede. La Pellegrini ha regalato all'Italia un altro oro". Vittorio Feltri, con un post su Twitter, fa i complimenti a Federica Pellegrini per aver vinto ancora una volta la medaglia d'oro nei 200 stile libero ai mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud. Per l'azzurra il tempo d

Vittorio Feltri : "La bufala su Francesco Saverio Borrelli - adesso facciamo giustizia". Chi era e cosa ha fatto : La santificazione di Francesco Saverio Borrelli, promossa da quasi tutta la stampa patria, mi sta bene perché i morti hanno sempre ragione e una volta sotterrati sono intoccabili nella loro reputazione. Esatto: l'alto magistrato era colto, un napoletano chic, giurista e musicista, montava perfino a

Vittorio Feltri : "La rapina del foggiano Conte e Di Maio da Napoli. Siamo al brigantaggio" : Il foggiano Conte, presidente del Consiglio dei ministri, e Di Maio, responsabile del Lavoro che non ha mai svolto, sono contrari alla autonomia regionale e fanno imbufalire Zaia e Fontana, rispettivamente governatori del Veneto e della Lombardia. I quali sono ottimi amministratori e sanno spendere

Vittorio Feltri : Andrea Camilleri comunista a scoppio ritardato. E Montalbano mi sta sulle balle : La morte di Camilleri, pur attesa, ha suscitato in Italia una ondata di scalpore. Se ne è andato uno scrittore molto popolare e ciò è spiacevole, tuttavia bisogna ricordare che egli viaggiava verso i 94 anni. Ha resistito un mesetto grazie all' ausilio di macchinari sofisticati, poi ha ceduto. A una

Vittorio Feltri - un consiglio a Matteo Salvini nel momento decisivo : "Perché ora serve calma e gesso" : Ogni pretesto non è buono per fare polemica politica. Sappiamo che il M5S e la Lega sono in lite da tempo e non si risparmiano colpi bassi, talmente bassi che chi li sferra rischia di amputarsi i piedi o almeno di azzopparsi. Del caso Siri non si parla più, giustamente, anche perché non si è compres

Vittorio Feltri spegne le voci su Giancarlo Giorgetti : "Resta qui - senza di lui Salvini si azzopperebbe" : Vittorio Feltri scatenato a L'Aria che tira. Si parla del sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti e del suo ipotetico ruolo di commissario in Europa. Un ruolo che, soprattutto dopo l'ennesima rottura tra Lega e M5s sul voto a Ursula von der Leyen, sembra sempre più lontano. Svanito insomma, sfu

Vittorio Feltri sulla differenza tra Milano e Roma : Chi non conosce Milano e non la frequenta abitualmente non può comprendere che il divario fra Nord e Sud è diventato incolmabile. Il capoluogo lombardo, grazie anche a sindaci speciali quali Albertini e Moratti, è diventato una metropoli mondiale, funziona a meraviglia, i servizi pubblici e privati

Vittorio Feltri : "Luigi Di Maio? Un tanghero totalmente incapace di tenere la contabilità della serva" : Basta il nome, Alitalia, per evocare uno sfacelo. Da decenni brighiamo per consentire alla compagnia di bandiera non dico di volare, pretesa eccessiva, ma almeno di stare in piedi. Ciò non è possibile. L' azienda è un autentico bidone specializzato in spreco di denaro, male amministrata, male organi

Vittorio Feltri : Luca Palamara infilzato come un tonno. Perché solo lui? La verità sulle manovre nel Csm : Da settimane ormai i giornali si occupano della vicenda Luca Palamara, articoli complessi e incomprensibili che narrano di cose astruse di cui non ho mai afferrato il senso. Ho capito soltanto che questo rispettabile signore si è comportato secondo il costume italiano e forse mondiale. Cioè, in occa

Vittorio Feltri : "Il popolo leghista non ne può più di Di Maio e i grillini. Ennesima prova l'Autonomia" : Il popolo leghista non ne può più di Luigi Di Maio e in genere dei 5 Stelle. Ha resistito oltre un anno alla parentela con i grillini, per motivi di sopravvivenza al governo, poi però si è stufato. Ovvio. Il comune denominatore tra le due forze politiche sono litigiosità, lotta e insulti. Va da sé c

Vittorio Feltri difende Antonio Logli : "Non si può accusare una persona di omicidio se non c'è un cadavere" : La condanna definitiva di Antonio Logli era nell' aria. Non ho mai incontrato alcuno, nemmeno nella mia famiglia, disposto a credere alla sua innocenza. Tutti contro di lui, fottendosene allegramente delle prove inesistenti. Il popolo annusa, sente odore di marcio, e chiede la galera, aggiungendo un

Vittorio Feltri - passione privata : "Chi educa un cavallo - educa se stesso" : Molta gente ha paura dei cavalli, non avendone dimestichezza. In effetti quando da inesperti ci si avvicina ad uno di questi soggetti conviene essere prudenti e attenersi a talune regole. Tanto per cominciare, è buona norma accarezzare l' animale sul dorso per fargli capire che non si nutrono intenz