Virus West Nile | è allarme anche in Italia | attenzione alle zanzare | i consigli del

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019) Alcune specie di zanzara,in, possono trasmettere malattie. Il, ad esempio, viene trasmesso attraverso la puntura didel genere Culex, comuni nel nostro territorio.se l’80% delle persone che contraggono l’infezione non sviluppa alcun sintomo, in rari casi si può manifestare una forma neurologica grave, a volte mortale, soprattutto negli anziani e nelle persone con disturbi immunitari. Lo ricorda il ministero della Salute sulla sua pagina Facebook che raccomanda di seguire iper prevenire le punture di, il metodo più efficace per tenere lontana la malattia. Il ministero della Salute raccomanda, in particolare, di: utilizzare repellenti cutanei per uso topico registrati come presidi medico chirurgici, attenendosinorme indicate sui foglietti illustrativi; indossare abiti di colore chiaro che coprano le maggior ...

