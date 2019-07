VIDEO Valtteri Bottas F1 | GP Germania 2019 | “Sono un po’ deluso dalle mie qualifiche”

VIDEO F1 - GP Gran Bretagna 2019 : gli Highlights delle prove libere 2. Valtteri Bottas sigla il miglior tempo : Nelle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna, valido per il Mondiale di F1, Valtteri Bottas fa segnare il miglior crono davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Le Mercedes in particolare fanno paura soprattutto sul passo, con tutti gli avversari, Ferrari e Red Bull su tutti, che soffrono il degrado delle gomme. GLI Highlights delle prove libere 2 DEL GP DI Gran Bretagna DI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca ...

VIDEO Valtteri Bottas sbaglia box nel GP Gran Bretagna - si ferma dalla Haas! Che errore del pilota Mercedes : Valtteri Bottas si è reso protagonista di uno strano errore durante le prove libere 1 del GP di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes è infatti rientrato ai box ma si è fermato sulla piazzola riservata alla Haas, gli uomini erano fuori con un alettone aspettando Grosjean ma il finlandese era talmente concentrato che ha visto dei meccanici vestiti di nero proprio come quelli della sua scuderia e si è fermato. Di ...

VIDEO Valtteri Bottas F1 - GP Austria 2019 : “La pole position non era alla nostra portata” : Una terza posizione un po’ amara quella del finlandese Valtteri Bottas, nelle qualifiche del GP d’Austria 2019, nono appuntamento del Mondiale di F1. L’alfiere delle Frecce d’Argento si è dovuto accontentare di una posizione diversa da quella che si sarebbe aspettato. Di fatto oggi la pole position di Charles Leclerc (Ferrari) era inattaccabile e per il finnico c’è stato poco da fare, a bordo di una W10 ...

VIDEO Valtteri Bottas F1 - GP Austria 2019 : “Sto bene - perso il posteriore in curva 5? : Incidente anche per la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas nelle prove libere del GP d’Austria, valido per il Mondiale di Formula 1: “Sto bene, ma ho perso il posteriore all’ingresso di curva 5, era una cosa inattesa, ho fatto una correzione ma è stato troppo tardi“. LA VIDEO INTERVISTA A Valtteri Bottas roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

VIDEO F1 - GP Francia 2019 : Charles Leclerc tenta l’attacco su Valtteri Bottas nel corso dell’ultimo giro : Il Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno non sarà certo ricordato come uno dei più spettacolari di sempre, anzi. Sul circuito di Le Castellet i sorpassi sono stati pochissimi e le emozioni anche meno. Chi, fino alla fine, ha provato il tutto per tutto, è stato Charles Leclerc che ha tentato l’attacco disperato a Valtteri Bottas in crisi di gomme. Al ferrarista sarebbe servito un giro in più ma, per sua sfortuna, la bandiera a scacchi ...

VIDEO Valtteri Bottas F1 - GP Francia 2019 : “Hamilton mostruoso - ho faticato col vento” : Valtteri Bottas non è riuscito a contrastare Lewis Hamilton nelle qualifiche del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il finlandese scatterà dalla seconda posizione ma cercherà di sfidare Hamilton e ha raccontato la sua sessione: “Hamilton ha fatto un giro perfetto alla fine ma siamo stati vicini per tutto il weekend. C’è stato il vento che è cambiato e non l’ho interpretato bene, devo lavorare meglio sotto questo ...

VIDEO Valtteri Bottas - che traversone in Q3 - GP Canada 2019 : fortunato il finlandese nelle qualifiche a Montreal : Ha concluso solo in sesta posizione Valtteri Bottas, a bordo della sua Mercedes, le qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2019. Il finlandese delle Frecce d’Argento si è reso protagonista di un traversone nel corso delle Q3 che per poco non ha causato un grave danno alla W10. fortunato il finnico, comunque influenzato nel suo ultimo tentativo, dopo quanto avvenuto in precedenza. Di seguito le immagini dell’episodio ...